Переход на онлайн-ККТ закончился 1 июля 2019 года. За прошеднее время появилось много разъяснений налоговиков и уже появляется судебная практика. Поэтому мы решили обновить таблицу с самыми частыми вопросами по применению ККТ.
|Ситуация
|Пояснения
|Поступление оплаты за товары, работы, услуги (чек на доход)1
|1
|Получение оплаты от физлиц за товары/работы/услуги (в том числе авансы) по безналичному расчету
|ККТ применяется вне зависимости от того, каким образом физлицо заплатило. Даже если это была оплата через операциониста в банке. Письмо Минфина России от 12.11.2019 № 03-01-15/87176
|2
|Получение наличной оплаты (или картой при её предъявлении) от физлиц за услуги
|Можно применять электронные БСО или обычную онлайн-ККТ. Бумажные БСО применять нельзя.
|3
|Получение оплаты от организаций (ИП) по безналичному расчету за товары, работы, услуги (в том числе авансы)
|Применять ККТ не надо. Исключение: оплата картой при её предъявлении. Т.е. когда карта проводится через терминал в магазине (офисе) продавца
|4
|Получение оплаты от организаций (ИП) наличными средствами (или картой при её предъявлении)
С 1 июля 2019 года в чеке должны быть новые обязательные реквизиты (ИНН и наименование покупателя).
Однако если товар покупает подотчетник, таких реквизитов может не быть. Но есть прецедент штрафа организации за нарушение порядка кассовых операций из-за отсутствия таких обязательных реквизитов.
|5
|Получение оплаты ТСЖ, ТСН, СНТ, ЖСК и т.п. за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности
ККТ применяется только при наличной оплате или оплатой картой при её предъявлении.
Письмо Минфина от 05.07.2019 № 01-02-04/03-49678
|6
|Получение платы ТСЖ, ТСН, СНТ, ЖСК и т.п. за коммунальные услуги от собственников, не являющихся их членами
|7
|Оплата образовательных услуг, услуг в сфере физкультуры и спорта, услуг культурных учреждений (клубы, дома культуры и т.п)
ККТ применяется только при наличной оплате или оплатой картой при её предъявлении. Письмо ФНС от 05.02.2020 № АБ-4-20/1825@
|8
|Продажа ИП театральных билетов и абонементов государственных театров с рук или лотка
|При продаже билетов через Интернет ККТ применять придется
|9
|Возврат физлицу предоплаты (авансов) по договору
|Чек на расход, вне зависимости от того, как была получена оплата и произведен возврат
|10
|Возврат предоплаты (авансов) организациям/ИП
|ККТ не применяется, если расчет безналичный
|11
|Продажа товаров физлицу с предоплатой
|Чеки ККТ пробиваются два раза - в момент получения предоплаты и в момент передачи товара покупателю
|12
|Продажа товаров физлицу в рассрочку
|Чек ККТ пробивается в момент передачи товара покупателю с признаком кредит и на каждую оплату. Письмо Минфина от 30.01.2020 № 03-01-15/5601
|13
|Замена товара, купленного физлицом, на более дорогой
|Чек пробивается на возврат всей суммы товара, возвращенного продавцу и выбивается новый чек
|Займы
|14
|Выдача и возврата займов организациям (ИП) в безналичном виде. Получение процентов по займу
|ККТ не применяется
|15
|Выдача займа физлицу (в том числе учредителю) на покупку товаров, работ, услуг
|Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
|16
|Возврат займа от физлица (в том числе учредителя), выданного на покупку товаров, работ, услуг
|Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
|17
|Получение процентов по займу от физлиц, выданных на оплату товаров, работ или услуг
|ККТ применяется
|18
|Получение процентов по займам, выданным микрофинансовыми организациями
|ККТ применять надо по мнению ФНС, изложенному в письме от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12600. Есть судебная практика, подробности в статье Суд решил, что МФО не должны применять ККТ при получении процентов.
|Оплата расходов
|19
|Выплата арендодателю-физлицу наличными или по безналичному расчету
|Применять ККТ не надо. Письмо ФНС № АС-4-20/15566@ от 10.08.2018 г., письмо Минфина № 03-01-15/52265 от 25.07.2018 г.
|20
|Выплата физлицу по договору ГПХ за оказанные услуги, выполненные работы.
|21
|Оплата за приобретенный товар у физлиц за наличные или по безналичному расчету
|22
|Оплата за приобретенный товар у организаций/ИП за наличный расчет
|Применять ККТ не надо
|Прочее
|23
|Выдача сотруднику подотчет или возврат подотчетных денег (как в наличном, так и безналичном виде)
|Это не расчет за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ. Письмо Минфина от 08.02.2019 № 03-01-15/7892
|24
|Удержание из зарллаты стоимости товаров проданных работнику
|ККТ применяется, кроме выплаты зарплаты в натуральном виде. Письмо ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@
|25
|Удержание из зарплаты работника компенсации затрат работодателя или третьих лиц (например, оплата питания, стоимость трудовой книжки).
|
ККТ не применяется. Письма ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@, от 30.08.2019 № АС-4-20/17478@
|26
|Взаимозачет по договору с физическим лицом
|ККТ применяется
|27
|Взаимозачет по договору с организацией/ИП
|ККТ не применяется. Письмо Минфина № 03-01-10/82064 от 25.10.2019
|28
|Выплата комиссионером (агентом) комитенту (принципалу) за проданный товар или за иные совершенные действия
|Это не расчет между сторонами за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ
1 ИП, применяющие ПСН, могут не применять ККТ бессрочно, за исключением предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 НК. Кроме того, ИП не имеющие работников, могут не применять ККТ до 1 июля 2021 года, если оказывают услуги, выполняют работы или продают товары собственного производства.