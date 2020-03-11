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Самые частые вопросы по онлайн-кассам в 2020 году

Переход на онлайн-ККТ закончился 1 июля 2019 года. За прошеднее время появилось много разъяснений налоговиков и уже появляется судебная практика. Поэтому мы решили обновить таблицу с самыми частыми вопросами по применению ККТ.

 Ситуация  Пояснения
Поступление оплаты за товары, работы, услуги (чек на доход)1
1 Получение оплаты от физлиц за товары/работы/услуги (в том числе авансы) по безналичному расчету   ККТ применяется вне зависимости от того, каким образом физлицо заплатило. Даже если это была оплата через операциониста в банке. Письмо Минфина России от 12.11.2019 № 03-01-15/87176
2 Получение наличной оплаты (или картой при её предъявлении) от физлиц за услуги   Можно применять электронные БСО или обычную онлайн-ККТ. Бумажные БСО применять нельзя.
3 Получение оплаты от организаций (ИП) по безналичному расчету за товары, работы, услуги (в том числе авансы)   Применять ККТ не надо. Исключение: оплата картой при её предъявлении. Т.е. когда карта проводится через терминал в магазине (офисе) продавца
4 Получение оплаты от организаций (ИП) наличными средствами (или картой при её предъявлении)  

С 1 июля 2019 года в чеке должны быть новые обязательные реквизиты (ИНН и наименование покупателя).

Однако если товар покупает подотчетник, таких реквизитов может не быть. Но есть прецедент штрафа организации за нарушение порядка кассовых операций из-за отсутствия таких обязательных реквизитов.

5 Получение оплаты ТСЖ, ТСН, СНТ, ЖСК и т.п. за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности  

ККТ применяется только при наличной оплате или оплатой картой при её предъявлении.

Письмо Минфина от 05.07.2019 № 01-02-04/03-49678

6 Получение платы ТСЖ, ТСН, СНТ, ЖСК и т.п. за коммунальные услуги от собственников, не являющихся их членами  
7 Оплата образовательных услуг, услуг в сфере физкультуры и спорта, услуг культурных учреждений (клубы, дома культуры  и т.п)  

ККТ применяется только при наличной оплате или оплатой картой при её предъявлении. Письмо ФНС от 05.02.2020 № АБ-4-20/1825@

Однако ИП обязаны ККТ применять даже при безналичной оплате Письмо ФНС России от 25.07.2019 № ЕД-3-20/6923@

8 Продажа ИП театральных билетов и абонементов государственных театров с рук или лотка   При продаже билетов через Интернет ККТ применять придется
9 Возврат физлицу предоплаты (авансов) по договору   Чек на расход, вне зависимости от того, как была получена оплата и произведен возврат
10 Возврат предоплаты (авансов) организациям/ИП   ККТ не применяется, если расчет безналичный
11 Продажа товаров физлицу с предоплатой   Чеки ККТ пробиваются два раза - в момент получения предоплаты и в момент передачи товара покупателю
12 Продажа товаров физлицу в рассрочку   Чек ККТ пробивается в момент передачи товара покупателю с признаком кредит и на каждую оплату. Письмо Минфина от 30.01.2020 № 03-01-15/5601
13 Замена товара, купленного физлицом, на более дорогой   Чек пробивается на возврат всей суммы товара, возвращенного продавцу и выбивается новый чек
Займы
14 Выдача и возврата займов организациям (ИП) в безналичном виде. Получение процентов по займу   ККТ не применяется
15 Выдача займа физлицу (в том числе учредителю) на покупку товаров, работ, услуг   Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
16 Возврат займа от физлица (в том числе учредителя), выданного на покупку товаров, работ, услуг   Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
17 Получение процентов по займу от физлиц, выданных на оплату товаров, работ или услуг   ККТ применяется
18 Получение процентов по займам, выданным микрофинансовыми организациями   ККТ применять надо по мнению ФНС, изложенному в письме от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12600. Есть судебная практика, подробности в статье Суд решил, что МФО не должны применять ККТ при получении процентов.
Оплата расходов
19 Выплата арендодателю-физлицу наличными или по безналичному расчету   Применять ККТ не надо. Письмо ФНС № АС-4-20/15566@ от 10.08.2018 г., письмо Минфина № 03-01-15/52265 от 25.07.2018 г.
20 Выплата физлицу по договору ГПХ за оказанные услуги, выполненные работы.  
21 Оплата за приобретенный товар у физлиц за наличные или по безналичному расчету  
22 Оплата за приобретенный товар у организаций/ИП за наличный расчет   Применять ККТ не надо
Прочее
23 Выдача сотруднику подотчет или возврат подотчетных денег (как в наличном, так и безналичном виде)   Это не расчет за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ. Письмо Минфина от 08.02.2019 № 03-01-15/7892
24 Удержание из зарллаты стоимости товаров проданных работнику   ККТ применяется, кроме выплаты зарплаты в натуральном виде. Письмо ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@
25 Удержание из зарплаты работника компенсации затрат работодателя или третьих лиц (например, оплата питания, стоимость трудовой книжки).   ККТ не применяется. Письма ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@, от 30.08.2019 № АС-4-20/17478@

 
26 Взаимозачет по договору с физическим лицом   ККТ применяется
27 Взаимозачет по договору с организацией/ИП   ККТ не применяется. Письмо Минфина № 03-01-10/82064 от 25.10.2019
28 Выплата комиссионером (агентом) комитенту (принципалу) за проданный товар или за иные совершенные действия   Это не расчет между сторонами за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ

1 ИП, применяющие ПСН, могут не применять ККТ бессрочно, за исключением предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 НК. Кроме того, ИП не имеющие работников, могут не применять ККТ до 1 июля 2021 года, если оказывают услуги, выполняют работы или продают товары собственного производства.

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