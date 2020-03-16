«Ночной бухгалтер». Пострадавшим от коронавируса дарят налоговые каникулы

Но зато, если снять карантин 23 апреля, то можно легко объяснить резко возросшее желание россиян ...
Перевод на другую должность в трудовой книжке отражен? Значит его и указываете, а не прием на раб...
И вы думаете что они оплатят? ;)
Подскажите, пожалуйста, если последнее кадровое мероприятие перед 01.01.20 - перевод на другую до...
вообще то для деструктивной секты вполне нормально унижать, и уничтожать, своих прихожан. ...
В этой ситуации мы видим конфликт веры и здравого смысла....
я еще 02.03 отправила СЗВ-М и до сих пор не принят висит, завтра начну звонить, опять нахимичили ...
Не, 21 объявят о победе над вирусом, надо же будет карантин снять к 22 апреля, чтобы стопроцентну...
В России после 22 апреля вирус будет побеждён (ну так объявят)....
Можно использовать просто гипохлорид натрия.
Ага, она же антидипрессант.
Скорее всего это спекулянт.
Мальчишки, они такие... ))
Но надо же было слить, что под руку попало ))
И сейчас есть наборы с реактивами в разных вариантах.
А раньше наборы продавались - "Юный химик" назывались. Для детей и с инструкцией, какие опыты мож...
У меня младший сливал моющие средства в пробирки в разных вариантах. Хорошо, хлора нигде не было ...
Мне кажется, рано или поздно все уйдут от физического хранения баз в офисе. ...
Я поо курсы по физике и химии знаю очень много. Лабораторки сделать нельзя. Задачи дают только...
Ну если именно такой подход, то будет еще время удалить данные. И тогда это идеальный вариант, чт...
Есть и совсем бесплатные ресурсы. То есть совсем - совсем.... тот же Город на ладони, например. П...
Я ЖРД собрал из деталей, найденных на помойке, прикрепил в кухне к табуретке, запустил. Результат...
Кое что нельзя пройти заочно. Почти все мои любимые предметы требуют лаборатории. ...
Вообще то некоторые предметы я вообще сама прошла, в школе такого не преподавали, например "теори...
Думаю, что у в этом и есть ключ проблемы. В нашей школе будет только скайп ))...
Это совсем не так делается в нормальных местах. Вы думаете там учитель по скайпу всему классу вещ...
дают. если это карантин медицинский. но выплаты там меньше...
Наверное, не способ, а предлог: началось же не у нас.
мне нужен 1 флакон антисептика и 10 масок. А какой-то параноик купил 1000 масок и 50 антисептиков...
в чем норма? Тоннами туалетную бумагу и соль скупать на случай ядерной войны?Если бы все покупал...
это не паника, а норма вообще-то. Просто раньше халатно относились к Гриппу и ОРВИ, а когда смерт...
Да, именно! На это время, а что у людей не очень понятно,
Только в Москве и Новосибе делают анализ.
У нас в городе даже анализ не делают на короновирус пока...
Вот это имелось в виду: https://www.rbc.ru/society/16/03/2020/5e6f16889a7947513d0df46c?from=newsf...