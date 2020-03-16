«Ночной бухгалтер». Пострадавшим от коронавируса дарят налоговые каникулы

Правительство готово дать отсрочку по уплате налогов из-за коронавируса.

Приплыли ... каникулы

Всем, по кому прошлась и еще пройдется эпидемия, предоставят налоговые каникулы.

Об этом сегодня Мишустин говорил на совещании с вице-премьерами.

Начнут, конечно, с самых-самых пострадавших: компаний в сферах туризма и авиаперевозок.

А там может и другим чего перепадет от щедрости.

Но и даже так непонятно: старые долги заморозят или даже прям текущие налоги на время простят.

В общем, выглядит все равно, как ради пиара заявляли, а чем реально помогут – еще посмотрим.

Вообще, новости о коронавирусе прибавляются ежечасно, не пропустите важного.

Подозрительное про пенсии

Минтруд планирует начислять пенсии в автоматическом режиме с 45 лет.

Есть идейка, что так любыми способами всех тащат регаться на госуслугах.

Чтобы потом голосования проводить максимально электронно. А дальше все и так ясно.

И на всякий: до завтра нужно сдать отчеты работодателей в ПФР.

А потом переходите

К подготовке бухотчетности за год.

Изменения при подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

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Ваша если что может и обосновать редакция