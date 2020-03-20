«Ночной бухгалтер». Декларация 3-НДФЛ изменится, вам понравится

Кстати Песков, в связи с короновирусом, на удалёнку не перешёл? А то может из дома во Франции по ...
Сообщение о том, что в соседнем магните кончилось молоко тоже можно загнать под "создание паники"...
Создание паники - это преступление. Самое настоящее.
Удобненько. Зачем ловить настоящих преступников, когда можно не вставая с места "работать"....
Микробизнес за людей не считают!
А где комментарии. Ведь были же вчера.
- Вы арестованы по обвинению в публичных призывах к свержению существующей власти!- Но... Помилуй...
Мнение: https://www.rbc.ru/society/20/03/2020/5e74ba1e9a794762817c8f10?from=newsfeed
И вновь заблажил с минарета кремлевский муэдзин......Мидовская сирена пока молчит? ...
Так ничего и не поняла. Если запрашивать отчётность контрагента, надо будет платить?...
Интересно, что будет через 2-3 недели.
да действительно, не заметил фактической ошибки, в ответе банка, но от этого не легче...
Ну, на сникерс-то они те могут и на счете денег оставить. И, может быть, даже на два....
По моему это перерасперелить и на директора можно, пусть первичку вносит и вообще... )...
Обмельчали катастрофы в 21 веке...
А можно узнать, кто будет работать вместо болящего бухгалтера, если он один в фирме? Или вы слабо...
ну давай, предложи что делать с акциями "Роснефти"?
Отпуска и больничные не предполагают работ в принципе, ни по удаленке ни в офисе. Не надо все в о...
да, ствол нужен чтобы получить все остальное.
да и накоплений больше нет. это в 2012 или 2013 они хоть какие-то были, а сейчас еле-еле от зарпл...
"Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктур" Девушка, вах какой у вас конъюнк...
Можно.Но не везде. Например бюджетники.Например. (Требование Централизованной бухгалтерии МО)На н...
в варианте с налом есть шанс купить потом на эти деньги сникерс (что моя мама в то время и сделал...
Да ладно... Если приостановят - или возместят из бюджета Игорю Аркадьевичу недополученную прибыль...
Можно ЭДО использовать и не возится с бумагами, 21 век все таки)))...
На моей памяти государство кидало любителей копить наличку трижды. Кинуть в четвертый (и далее) ...
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Спасибо! пока достаточно )
Я даже не знаю, с чего Вам начать)))Это серия, поджанр космической фантастики. Пишут разные автор...
> по мешку гречки, риса и соли.и, на всякий случай, "ствол"....
> Вы так неувереныСкорее как в анекдоте (весь не цитирую):Случаи всякие бывают.......
На нормальных предприятиях работники занимаются своими делами. Механики оформляют акты, бухгалтер...
Ничего подобного, все билеты в Крым раскуплены... Ждем в страхе туристов уже сейчас, так как все ...
помню, было счастливое время когда у меня еще были лишние деняшки и я их копила. тогда в сбербанк...