«Ночной бухгалтер». Декларация 3-НДФЛ изменится, вам понравится

И тут им в голову пришла гениальная мысль...

Все включено

Ура, в декларацию 3-НДФЛ зашьют заявление на возврат.

Вроде бы элементарное действие, но налоговики шли к нему годы.

А люди страдали. Напомним, какую злую шутку может сыграть с налогоплательщиком декларация, отправленная без заявления.

Учтите это, если собираетесь заявлять вычеты в этом году, а декларацию еще не подали.

Налоговый изолятор

Организации начали получать письма из ИФНС с поименными списками работников, которые выезжали в последнее время за границу.

ФНС знает, где люди отдыхали и рекомендует их сажать на карантин.

Новые подробности про отсрочку по налогам. Вроде как вышла методика ФНС, но, знаете, мутная.

А это никто не отменял

Вот тебе пятница, вот тебе эпидемия. А работать надо.

Новый РСВ за 1 квартал 2020: инструкция и образец.

Стало известно, как будут предоставлять сведения из нового ресурса бухотчетности. Одним бесплатно, другим за 200 тыс.

Выходных вам!

Ваша мартовская редакция