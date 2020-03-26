«Ночной бухгалтер». Что это было? Бухгалтеры переваривают обращение Путина к народу

Кажется, уже никому не нужна выходная неделя – объяснили бы как ее по закону прожить.
Головная боль
Президент объявил вчера – следующую неделю никто не работает, кроме органов власти (медики, налоговики – все на местах, хотя вроде тоже люди).
Надо было удержать всех дома, а объявлять всеобщий карантин не хотелось. Вроде выкрутились, но сегодня общественность проснулась с головной болью:
- а что будет, если на работу выйти?
- а тем, кто работает нужно оплачивать труд в двойном размере?
- зарплату и налоги платить вперед, если бухгалтерия уйдет отдыхать?
Соотносили подарки с текстом закона.
Еще слезы
- Сильно накажут, если не отпустить коллектив на нерабочую неделю;
- Расходы компании в кризис взлетели (8 способов их сократить);
- Ничего не понимаю, что изменится в налогах из-за обращения Путина;
- Новая тактика ФНС по разрывам НДС.
Из радостного
Банки будут работать. А сокращенная неделя не повлияет на число выходных в мае.
Ваша скорее бы уже май, а не вот это все редакция