«Ночной бухгалтер». Что это было? Бухгалтеры переваривают обращение Путина к народу

Кажется, уже никому не нужна выходная неделя – объяснили бы как ее по закону прожить.

Головная боль

Президент объявил вчера – следующую неделю никто не работает, кроме органов власти (медики, налоговики – все на местах, хотя вроде тоже люди).

Надо было удержать всех дома, а объявлять всеобщий карантин не хотелось. Вроде выкрутились, но сегодня общественность проснулась с головной болью:

а что будет, если на работу выйти?

а тем, кто работает нужно оплачивать труд в двойном размере?

зарплату и налоги платить вперед, если бухгалтерия уйдет отдыхать?

Соотносили подарки с текстом закона.

Еще слезы

Из радостного

Банки будут работать. А сокращенная неделя не повлияет на число выходных в мае.

Ваша скорее бы уже май, а не вот это все редакция