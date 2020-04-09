«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры выколачивают долги за свою работу. И как не работать бесплатно

Все просят «понять и простить», но кто «поймет и простит» нас самих?

Коллегиально

Разгребаем «успехи» пандемии и кризиса. Бухгалтеры озабочены долгами контрагентов.

Стоит ли требовать сейчас оплаты от тех, у кого трудности из-за коронавируса? Объем работы не падает, а платежи не приходят. Вы за бесплатно предпочитаете балду пинать или выбиваете деньги?

Говорят

У нас тут малому бизнесу помогают. Мы сами не слышали, но слышали, что будут и крупному помогать.

А еще налоги могут не отложить, а совсем отменить на время.

В лес не убежала

Про работу поговорим? У нас много полезного.

Ваша и сама поправляющаяся как на дрожжах редакция