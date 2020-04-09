«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры выколачивают долги за свою работу. И как не работать бесплатно

Все просят «понять и простить», но кто «поймет и простит» нас самих?
Коллегиально
Разгребаем «успехи» пандемии и кризиса. Бухгалтеры озабочены долгами контрагентов.
Стоит ли требовать сейчас оплаты от тех, у кого трудности из-за коронавируса? Объем работы не падает, а платежи не приходят. Вы за бесплатно предпочитаете балду пинать или выбиваете деньги?
Говорят
У нас тут малому бизнесу помогают. Мы сами не слышали, но слышали, что будут и крупному помогать.
А еще налоги могут не отложить, а совсем отменить на время.
В лес не убежала
Про работу поговорим? У нас много полезного.
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Ваша и сама поправляющаяся как на дрожжах редакция