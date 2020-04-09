Реестр сотрудников старше 65 лет для ФСС в 1С: ЗУП ред. 3.1

Каждый день в нашей стране бухгалтеры то и дело, что следят за новостями, касающимися изменениями в законодательстве в связи с пандемией. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402 застрахованным лицам, находящимся на самоизоляции, в соответствии с достижением ими возраста 65 лет и старше, оформляются электронные листки нетрудоспособности. Бухгалтеру или кадровому сотруднику необходимо сформировать специальный реестр и отправить его в ФСС. Как это сделать в 1С: ЗУП ред. 3.1? Давайте разбираться вместе.

Сразу оговорим важный момент: исключением из реестра являются лица, переведённые на дистанционный режим работы или находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Оформление такого больничного листа производится без прямого обращения самоизолированного в медицинское учреждение. Достаточно сообщить своему работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 06 апреля по 19 апреля 2020 года. После чего работодатель обязан сформировать и отправить реестр с перечнем лиц, подходящим под требования Постановления, на основании чего Фондом социального страхования будет назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

Для формирования реестра в программном продукте 1С: Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 требуется установить соответствующее расширение, которое необходимо заранее скачать с Портала 1С: Обновление программ. Загрузить расширение можно в разделе «Администрирование», выбрав пункт «Печатные формы, отчёты, обработки».

В открывшемся окне нужно перейти по ссылке «Расширения».

В открывшемся окне нажать на кнопку «Добавить из файла», в появившемся после этого предупреждении нажать на «Продолжить» и выбрать заранее скачанное расширение.

Следует отметить, что установить расширение может только пользователь, обладающий полными правами в программе. После добавления, следует снять флаг «Безопасный режим» и перезапустить программу.

После установления расширения, по сотрудникам, рождённым 06 апреля 1955 года и ранее, в программе появится возможность сформировать необходимый реестр.

Перейдём в раздел «Отчётность, справки» и выберем пункт «Передача в ФСС сведений о пособиях».

При нажатии на кнопку «Создать» из выпадающего списка нужно выбрать пункт «Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия». В созданном документе следует выбрать организацию и нажать на кнопку «Заполнить» и указать пункт «Заполнить 65 ».

Хочется отметить, что в реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, уход за больным членом семьи и т.д.).

Для правильного формирования реестра программой в автоматическом порядке формируются заявление работников на выплату пособия.

Согласно рассылаемых от ФСС информационных писем реестр сведений заполнятся с учетом следующих особенностей (наименование строки (графы) реестра — показатель):

Признак реестра — Первичная информация

Вид пособия — Временная нетрудоспособность

Признак периода оплаты — есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС

Тип листка — Электронный

Листок — Первичный

Наименование МО — УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОГРН МО — 0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз)

Адрес МО — Не заполняется или «УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Номер листка — 999000000000

Причина нетрудоспособности — 03

Дата выдачи — 2020-04-06

Период нетрудоспособности — 2020-04-06 по 2020-04-19

Должность врача — ВРАЧ

ФИО врача — УП.ВРАЧ

Приступить к работе — 2020-04-20

В связи с тем, что данные заявления не нужно распечатывать и подписывать у работников, они помечаются на удаление после записи реестра.

Сформированный реестр необходимо передать при помощи телекоммуникационных средств связи.

Если у вас настроен обмен с Фондом социального страхования при помощи сервиса 1С-Отчётность, то передача реестра осуществляется при помощи кнопки «Отправить».

Если же вы используете в своей работе других провайдеров, то воспользуйтесь кнопкой «Выгрузить».