Правда о роботах в бухгалтерии: почему они сделают бухгалтеров круче

Центр обучения «Клерка» 📌 Реклама

Информационные технологии применяются в бухгалтерском учете еще с середины XX века. Первый компьютер в бухгалтерии — UNIVAC — появился еще в 1951 г. Вручную вести учет в начале 2000-х гг. стало уже исключением из правила. В 2010-х годах началась активная роботизация бухгалтерской работы. При этом доля бухгалтеров в трудящемся населении России в 2000 г. составляла 3,74%, в 2010 г. — 4,04%, в 2015 г. — 4,0%. То есть взрывной рост информационных технологий начала века слабо повлиял на удельный вес бухгалтеров в структуре занятости. Так что вряд ли мы поголовно останемся без работы в ближайшие несколько лет из-за искусственного интеллекта и роботов. Но на характер бухгалтерской работы цифровизация экономики и быстрое развитие информационных технологий влияет уже сейчас.

Автоматизация и роботизация

Важно отличать два разных процесса, которые говорящие головы, мало представляющие себе бухгалтерскую работу, обычно смешивают:

автоматизация;

роботизация.

Вроде похоже звучит, но разница — как между калием и кальцием или Австрией и Австралией. Приведу аналогию из мира автомобилей. Вы можете переключать передачи вручную, но большинству водителей этот процесс удовольствия не доставляет. Чем больше машин становится на дорогах, тем меньше хочется в трафике выжимать педаль сцепления и думать какую передачу нужно подоткнуть.

Еще в конце 1930-х годов американцы придумали гидротрансформатор, который позволил переключать передачи в зависимости от оборотов двигателя. Сложной электроники там не было — коробка включала нужную передачу при изменении давления масла. Такая коробка передач не умеет «думать» — после нажатия педали газа происходит определенная последовательность действий внутри нее. Это как уронить костяшки домино в заданном направлении — решение принимает человек, а дальше они падают сами. Принцип работы автоматических коробок передач (АКПП) за прошедшие 80 лет не изменился, хотя электронных наворотов добавилось.

Не так давно появились роботизированные коробки передач. Для водителя отличий АКПП немного: педаль сцепления нажимать не нужно, рычаг переключения дергать — тоже. Но принцип действия таких коробок сильно отличается от классического автомата. Конструктивно коробка-робот аналогична обычной механике. Но передачу переключает не водитель, а электронный блок управления. Этот блок принимает решение о включении нужной передачи на основании информации от датчиков, которые считывают ряд параметров. Каждое переключение передачи вызвано таким решением. Коробка «думает», хотя алгоритм принятия решений предустановлен человеком.

📌 Реклама Отключить

С автоматизацией бухгалтерия давно идет рука об руку. Большинство рутинных бухгалтерских процедур можно делать с помощью специального софта. В России это, как правило, продукты 1С. Участие человека сводится к вводу информации в систему и командам на выполнение нужных операций. Бухгалтер нажимает кнопку — программа считает. Самое сложное здесь — понять какие кнопки нажимать в какой ситуации. Для этого нужно знать методологию бухучета. Ну, и функционал программы, конечно.

Кроме традиционных уже средств автоматизации, в бухгалтерии образца 2020 г. применяется два типа роботизированных решений:

RPA (Robotic Process Automation) — роботизированная автоматизация процессов;

IA (Intelligent Automation) — интеллектуальная автоматизация.

RPA в бухгалтерии

RPA-решения активно внедряются в бухгалтериях по всему миру. MarketWatch оценивает ежегодный рост рынка RPA в 20%. RPA используют 58% компаний-участников глобального исследования Deloitte. В 2019 г. количество компаний, которые внедряют не первый проект RPA удвоилось, по сравнению с 2018 г.

RPA-решения имитируют работу бухгалтера с интерфейсом программы по заложенному алгоритму. Например, робот создает и проводит счет-фактуру на основе накладной. Со стороны это выглядит так: курсор бегает по экрану, заполняет документ, нажимает кнопки. Полная иллюзия работы бухгалтера, только бухгалтера нет. Такой вариант обычно используется для работы в старых бухгалтерских программах, не имеющих API — программного интерфейса приложения, с помощью которого программа взаимодействует с другими программами.

Более современные бухгалтерские системы умеют напрямую взаимодействовать с роботами. В этом случае в системе просто появляются готовые документы и отчеты без использования графического интерфейса. Например, на базе первой российской RPA-платформы electroNeek решаются следующие бухгалтерские задачи:

создание первичных документов;

выставление счетов покупателям и отслеживание оплаты по ним;

заполнение справочников;

сверки взаиморасчетов с контрагентами;

составление и рассылка отчетов;

перенос данных в бухгалтерскую базу из CRM-системы и других программ.

Похожий перечень задач закрывают решения лидеров глобального рынка RPA — компаний UiPath, Automation Anywhere и Blue Prism.

Внедрение RPA начинается с формализации и описания бухгалтерских бизнес-процессов. Затем роботы настраиваются на выполнение заданных алгоритмов. Но RPA ограничена рутинными бухгалтерскими процедурами, такими как создание и проведение цепочек связанных документов или проведение сверок данных. RPA-решения не умеют анализировать информацию и принимать решений. Это не альтернатива бухгалтеру, а его рабочий инструмент как 1С: Бухгалтерия или Excel.

📌 Реклама Отключить

Внедрение RPA позволит бухгалтеру сконцентрироваться на задачах в которых требуется применять профессиональное суждение, анализировать и интерпретировать данные. Из профессии из-за этого уйдут люди, которые являются бухгалтерами только по должности. А фактически выполняют операторскую работу. Учитывая усложнение российских бухгалтерских стандартов из-за гармонизации с МСФО, спрос на квалифицированных бухгалтеров увеличится. Нехватка квалифицированных бухгалтеров и рост их зарплаты уже наблюдаются на Западе, в частности, в США и Великобритании.

Ничего принципиально нового в RPA нет. Это продолжение идеи классической автоматизации. RPA — следующий уровень сотрудничества человека и машины в бухгалтерии. Робот — помощник бухгалтера, упрощающий рутинные процедуры. Не более того. Так что можно ожидать полной замены бухгалтера роботизированными решениями примерно с той же вероятностью, что наступления Судного дня с восстанием Excel и калькуляторов. А вот IA-решения несут бОльшие вызовы профессии.

IA в бухгалтерии

IA — это технологии искусственного интеллекта. Но это не совсем разум, скорее, его дополнение. IA-решения основаны на методах машинного обучения, компьютерном зрении и анализе больших данных. Они обучаются, накапливая опыт, но не умеют думать. Искусственный интеллект отлично справляется с задачами классификации и прогнозирования — большего он пока не умеет. В бухгалтерском учете наиболее динамично развиваются следующие IA-решения:

OCR (Optical Character Recognition) — оптическое распознавание символов. Это преобразование в машиночитаемый формат данных, извлеченных из отсканированных бумажных документов и PDF-файлов. Например, на российском рынке представлены сервисы Entera и Jetlex, которые умеют распознавать первичные документы, классифицировать их и вводить в бухгалтерские программы линейки 1С;

ML (Machine Learning) — машинное обучение. Это математическая модель, которая анализирует большой объем данных и принимает решение без следования четкому алгоритму. Например, ML применяется для классификации отсканированных первичных документов. Акт, накладная или счет могут выглядеть по-разному, но использование ML позволяет в 98-99% случаев верно классифицировать документ и определить какое значение необходимо ввести в какое поле экранной формы документа, создаваемого в бухгалтерской программе.

IA-решения способны управлять процессами, роботизированными при помощи RPA. 45% участников исследования Deloitte внедряли IA после RPA и получали трехкратное увеличение эффективности роботизации по сравнению с внедрением только RPA-решений. Например, ввод первичного документа в бухгалтерскую базу может инициировать его проведение и формирование необходимых отчетов. Но для обучения таких роботов нужно много примеров и людей, которые показывают эти примеры. Чтобы правильно квалифицировать приобретенный актив опытному бухгалтеру нужно несколько секунд. А чтобы научить робота принимать такое решения — тысячи часов.

Более сложные бухгалтерские задачи, например, разработку учетной политики, искусственный интеллект пока решать не способен. Для этого нужно научить его выносить профессиональное суждение и иметь соответствующие наборы данных об организации и ее внешнем окружении. Первое пока никем не описано даже на уровне концепции, не говоря о техническом задании. Свести всю бухгалтерскую работу к наборам классифицируемых признаков будет непросто, если вообще возможно. Второе потребует создания цифровых двойников всех хозяйствующих субъектов в экономике. Эта задача также не решится в среднесрочной перспективе из-за ее масштабности.

Поэтому развитие искусственного интеллекта будет драйвером превращения бухгалтера из исполнителя бухгалтерской работы в архитектора учетных систем, постановщика задач и учителя роботизированных помощников. И, конечно, в интерпретатора бухгалтерской информации для руководителя. Последняя роль требует того, что искусственный разум пока не умеет — эмоционального интеллекта.