«Ночной бухгалтер». Меняем ОКВЭД, чтобы срубить господдержку. Не платим штрафы в ПФР за несданную отчетность

Рассчитываете на перенос уплаты налогов и для этого собираетесь менять коды ОКВЭД…

В чем смысл, брат?

Сроки уплаты налогов можно значительно отложить, если относишься к бизнесу, пострадавшему от пандемии.

Организации и ИП заинтересовались, как и можно ли поменять код ОКВЭД, чтобы воспользоваться льготой. Разъясняем, в чем особенность.

С 27 апреля заработают новые правила наличных расчетов. Безлимитными оставлены только наличные расчеты между физическими лицами, не являющимися ИП. Подробности.

Склероз, беспамятство, интрига?

ПФР выпустил письмо, о том, что с барского плеча дарует страхователям освобождение от штрафов за нарушение срока представления СЗВ-М за март 2020 года.

Про законный перенос срока на 6 мая там не слышали и не совсем верно трактуют реальность...

Трендовое

Безработица – на пике популярности. Отчетность – из моды не выходит.

Поэтому: новые отчеты в службу занятости с апреля 2020 года. Кому, как и когда сдавать, качайте инструкцию.

А еще у нас есть вредные советы для бухгалтеров. Не в стихах как у Остера, в прозе, но тоже занимательно и смешно.

Ваша зарифмованная грация редакция