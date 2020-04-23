«Ночной бухгалтер». Путин дал понять, что с кредитами бизнесу пока легче не станет

«Абстрактные обещания поддержки экономики и граждан при пандемии никому не нужны». Оказывается, они в курсе.

Как в песне

Было, было, было, было, но прошло. О-О-О О-О-О.

Это мы про совещание президента с представителями банковской сферы. Люди встретились, а зачем, мы не поняли.

Есть ощущение, что кого-то поругали за абстрактные обещания и вполне реальные пробуксовки – бизнес не может получить каникулы и льготные кредиты. И этот кто-то сам бизнес, и сидеть ему наказанным в луже дальше.

Подпевают банкам и налоговики. Часть предприятий малого и среднего бизнеса получат отказ в грантах на выплату зарплат из-за мифических долгов по налогам.

Если рассчитываете…

На пособие по безработице в размере двух МРОТ. Минтруд назвал условия выплаты.

Проводить сверку с ИФНС. Действует временный порядок.

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