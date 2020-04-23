Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Путин дал понять, что с кредитами бизнесу пока легче не станет

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

«Абстрактные обещания поддержки экономики и граждан при пандемии никому не нужны». Оказывается, они в курсе.

Как в песне

Было, было, было, было, но прошло. О-О-О О-О-О.

Это мы про совещание президента с представителями банковской сферы. Люди встретились, а зачем, мы не поняли.

Есть ощущение, что кого-то поругали за абстрактные обещания и вполне реальные пробуксовки – бизнес не может получить каникулы и льготные кредиты. И этот кто-то  сам бизнес, и сидеть ему наказанным в луже дальше.

Подпевают банкам и налоговики. Часть предприятий малого и среднего бизнеса получат отказ в грантах на выплату зарплат из-за мифических долгов по налогам

Если рассчитываете…

На пособие по безработице в размере двух МРОТ. Минтруд назвал условия выплаты

Проводить сверку с ИФНС. Действует временный порядок

Справочники

  1. Для кадровика – табель, больничные, увольнения, приказы на время коронавируса;
  2. Для бухгалтера и ИП – сроки представления деклараций и уплаты налогов;
  3. Для розничного продавца – как выбрать онлайн-кассу для маркировки.

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