«Ночной бухгалтер». Путин дал понять, что с кредитами бизнесу пока легче не станет

«Абстрактные обещания поддержки экономики и граждан при пандемии никому не нужны». Оказывается, они в курсе.
Как в песне
Было, было, было, было, но прошло. О-О-О О-О-О.
Это мы про совещание президента с представителями банковской сферы. Люди встретились, а зачем, мы не поняли.
Есть ощущение, что кого-то поругали за абстрактные обещания и вполне реальные пробуксовки – бизнес не может получить каникулы и льготные кредиты. И этот кто-то сам бизнес, и сидеть ему наказанным в луже дальше.
Подпевают банкам и налоговики. Часть предприятий малого и среднего бизнеса получат отказ в грантах на выплату зарплат из-за мифических долгов по налогам.
Если рассчитываете…
На пособие по безработице в размере двух МРОТ. Минтруд назвал условия выплаты.
Проводить сверку с ИФНС. Действует временный порядок.
Справочники
- Для кадровика – табель, больничные, увольнения, приказы на время коронавируса;
- Для бухгалтера и ИП – сроки представления деклараций и уплаты налогов;
- Для розничного продавца – как выбрать онлайн-кассу для маркировки.
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