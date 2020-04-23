Справочник кадровика на время коронавируса: табель, больничные, увольнения, приказы

Кадровики и бухгалтеры в апреле столкнулись с проблемой — как учитывать в табеле нерабочие дни и оплачивать их работникам.

Все по полочкам про нерабочие недели.

Почему возникли проблемы

Из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин своими Указами объявил нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля. При этом оплата работникам должна быть сохранена.

Однако в Трудовом законодательстве есть только выходные и нерабочие (праздничные) дни. Просто нерабочих нет. И поэтому непонятно, как эти дни показывать в табеле и рассчитывать зарплату. Кроме того, у работников могут быть больничные, они могут захотеть уволиться и т.д.

Какие документы подготовить в организации и что ставить в табеле

Руководитель организации издает приказ об объявлении нерабочих дней. В приказе указываются конкретные нерабочие дни и, желательно, код для табеля, поскольку для такого случая он не предусмотрен нормативными документами.

Норма рабочего времени в апреле остается прежней, поскольку нерабочие дни её не уменьшают.

Если сотрудник работал удаленно, то в табеле ему ставится Я. Если же он не работал из-за объявленных нерабочих дней, то можно использовать специальный код. Мы предлагаем использовать НОД — нерабочие оплачиваемые дни.

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Как оплачивать нерабочие дни

Наличие в календарном месяце нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.

Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Оплатить можно:

в размере заработка за выработку объема продукции по норме;

в размере среднего заработка;

дневной части региональной минимальной заработной платы, а при её отсутствии — федерального размера МРОТ.

При расчете зарплаты за нерабочие дни нужно учесть постоянные доплаты, которые прописывают в трудовом договоре в размере за месяц, обычно в процентах от оклада.

Нужно учесть компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предприятии.

Не начислять можно переменные доплаты, например, премии за достижение плановых показателей за месяц, доплаты за работу в ночное время, сверхурочно, в выходные дни.

Работникам организаций, на которые не распространяется действие Указа, оплата производится в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. Такие разъяснения давал Роструд. Однако работодатель может самостоятельно установить повышенную оплату труда или выплатить премию.

Заработную плату выплачивают в сроки, установленные локальными актами организации. В каждой организации должны быть установлены две даты, в которые работодатель выплачивает заработную плату. В нерабочие дни сотрудники должны получить зарплату не позже установленных дат.

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Простои и прогулы

Если организация должна продолжать работу в апреле согласно Указам президента, то работники обязаны выходить на работу. Работодатель при этом должен принять все меры по обеспечению эпидемиологической безопасности сотрудников, а также организовать их доставку до места работы и обратно домой. Если работник отказывается выходить на работу, значит ему оформляются прогулы.

Простой может быть объявлен только в той организации, которая должна в апреле работать.

Работодатель должен все официально оформить в соответствии с законодательством (статьи 157, 72.2 Трудового кодекса) и имеет право оплачивать время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

Если простой был объявлен до принятия президентских указов по нерабочим периодам, то он продолжает действовать.

Отпуска, больничные — что делать с ними?

Отпуск, командировка, простой или временная нетрудоспособность продолжаются или заканчиваются независимо от нерабочих дней, на основании приказов руководителя или записи врача в больничном.

Если на дату начала действия Указов Президента работник был в отпуске, командировке, в простое или болел, его статус не меняется. В табеле учета рабочего времени вы продолжаете ставить соответствующий код, например, ОТ, К, Б, НП и т.д.

Если работник с 30 марта по 30 апреля находится в отпуске, то отпуск на эти дни не продлевается. По желанию работника работодатель имеет право предоставить отпуск на этот период. Перенос запланированных ранее на этот период осуществляется по взаимному согласию работодателя и работника.

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Увольнение работников

В организациях, на которых распространяется режим нерабочих дней, и работники не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот период не осуществляется.

Но это не значит, что работник не может уволиться по собственному желанию. Ведь отдел кадров может работать удаленно. Можно договориться и принять заявление в электронном виде, а по окончанию периода нерабочих дней получить заявление с личной подписью работника.

Так же возможно расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон или в связи с истечением срочного договора.