«Ночной бухгалтер». Путин не отменил изоляцию. После 12 мая ограничения снимут только избранным

Путин заинтриговал с концом изоляции. Заставил сначала выслушать всех чинушей о том, как у нас отлично помогают людям и экономике.
Когда конец?
Ситуация с распространением коронавируса в субъектах складывается по-разному и в некоторых регионах Путин допустил ужесточение режима ограничений.
Сегодня он слушал доклады чиновников о том, как реализуется поддержка людей и бизнеса. Москва снимать ограничения не собирается. После 12 мая самоизоляция продолжается, сказал Собянин. Открыть предприятия разрешат только промышленности и строительству.
Самое важное из онлайн-конференции читайте в отдельной новости.
Мы отметим, что настроение Путина за время докладов сильно поменялось. Привет от Мишустина он передавал с улыбкой в глазах, а заканчивал разговор явно с тяжелыми мыслями.
Налоги упали на треть, министр экономики недостаточно глубоко пояснил, как обстоят дела у бизнеса (пришлось даже сделать замечание), и все, как школьники, не выучившие уроки, не сподобились добавить к заготовкам ничего нового.
Может и Путин чувствует, что наступило полное «узкое место», о котором так долго рассуждал Белоусов…?
8 друзей Егорова
Налоговая новость дня – публичная декларация целей и задач на 2020 год. Там ФНС обозначила ключевые направления деятельности. Вот, почитайте – благоприятная налоговая уже маячит на горизонте.
Нужно посчитать пониженные страховые взносы? Удобная табличка.
По-другому
А теперь, что бизнес говорит.
- Помощь от государства. Почему кричать и плакать?
- Субсидии малому бизнесу. Ибо главная тема недели на форуме «Клерка».
- Продление дополнительных мероприятий по налоговым проверкам. Как, вы еще не знаете: новая реальность.
- 10 льгот, которые помогут сохранить бизнес.
Ваша шлет привет Мишустину в ответ редакция