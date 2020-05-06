«Ночной бухгалтер». Путин не отменил изоляцию. После 12 мая ограничения снимут только избранным

Путин заинтриговал с концом изоляции. Заставил сначала выслушать всех чинушей о том, как у нас отлично помогают людям и экономике.

Когда конец?

Ситуация с распространением коронавируса в субъектах складывается по-разному и в некоторых регионах Путин допустил ужесточение режима ограничений.

Сегодня он слушал доклады чиновников о том, как реализуется поддержка людей и бизнеса. Москва снимать ограничения не собирается. После 12 мая самоизоляция продолжается, сказал Собянин. Открыть предприятия разрешат только промышленности и строительству.

Самое важное из онлайн-конференции читайте в отдельной новости.

Мы отметим, что настроение Путина за время докладов сильно поменялось. Привет от Мишустина он передавал с улыбкой в глазах, а заканчивал разговор явно с тяжелыми мыслями.

Налоги упали на треть, министр экономики недостаточно глубоко пояснил, как обстоят дела у бизнеса (пришлось даже сделать замечание), и все, как школьники, не выучившие уроки, не сподобились добавить к заготовкам ничего нового.

Может и Путин чувствует, что наступило полное «узкое место», о котором так долго рассуждал Белоусов…?

8 друзей Егорова

Налоговая новость дня – публичная декларация целей и задач на 2020 год. Там ФНС обозначила ключевые направления деятельности. Вот, почитайте – благоприятная налоговая уже маячит на горизонте.

Нужно посчитать пониженные страховые взносы? Удобная табличка.

По-другому

А теперь, что бизнес говорит.

Ваша шлет привет Мишустину в ответ редакция