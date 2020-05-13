Беспроцентный заем: можно, если осторожно

Займы являются популярным средством финансирования в группе компаний, как для покрытия кратковременных кассовых разрывов, так и для реализации долгосрочных проектов. Чтобы не сталкиваться c претензиями налоговых органов, нередко делается выбор в пользу беспроцентных займов. Но так ли безобидны беспроцентные займы, как кажется на первый взгляд?

Эксперты TaxCOACH проанализировали претензии фискальных органов, возникающих при выдаче (получении) исключительно беспроцентных займов. И не только в группе компаний, а вообще, в отношении любых возможных вариантов.

Для анализа были взяты все судебные дела по налоговым спорам, дошедшие до кассационной инстанции с начала 2019 года по март 2020 года, в которых хоть каким-либо образом звучали слова «беспроцентный заем».

Результаты оказались весьма интересными. Попробуем проследить, зачем и когда субъекты предпринимательской деятельности используют беспроцентные займы, и в каком ключе на них реагируют налоговые органы.

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Дела, в которых рассматривались отношения по безвозмездному заимствованию, можно поделить на несколько категорий.

Дела о необоснованной налоговой выгоде

Почти половина дел касаются необоснованной налоговой выгоды, связанной с незаконным получением вычетов (возмещения) по НДС по сделкам с «фирмами-однодневками».

Беспроцентные займы в таких спорах являются для налоговых органов основанием для выводов о:

1. Транзитном характере движения денежных средств.

То есть, лицо, выполнявшее услуги является лишь номинальным лицом, которым с налогоплательщиком организован формальный документооборот.

2. Выводе денежных средств из бизнеса.

Данный вывод связан с предыдущим и последующим. В большинстве случаев налоговые органы обращают внимание на отсутствие возврата денежных средств как доказательство вывода денежных средств на третьих лиц либо взаимозависимых субъектов. Кроме того, невозвратность займа оценивается как неотъемлемый атрибут «однодневки».

3. Взаимозависимости участников сделки.

Очевидно, что передача денежных средств безвозмездно (без процентов) не имеет никакой экономической цели для кредитора, соответственно, такие отношения не свойственны для независимых субъектов.

4. Недобросовестности контрагента.

Наличие фактов выдачи беспроцентных займов является в глазах налоговых органов одной из общих характеристик недобросовестности контрагента.

Во многом данные выводы переплетаются друг с другом и используются в совокупности. И уже само по себе наличие беспроцентных займов, особенно не возвращенных на момент проверки, оценивается налоговыми органами как признак подозрительности контрагента, иные операции с которым требуют внимания.

Безвозмездные займы в делах об искусственном дроблении бизнеса

Многие из перечисленных выше способов использования безвозмездных займов встречаются в делах об искусственном дроблении бизнеса и представляются налоговым органом как доказательства:

взаимозависимости субъектов бизнеса, действующих как единый бизнес.

Управляющей компанией МКД был создан взаимозависимый подрядчик, чтобы воспользоваться специализированной льготой по НДС. Налоговый орган установил идентичность деятельности компаний, а беспроцентное финансирование не уставило у суда сомнений в создании схемы по искусственному дроблению (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.03.2019 г. по делу № А43-47773/2017).

Управляющей компанией МКД был создан взаимозависимый подрядчик, чтобы воспользоваться специализированной льготой по НДС. Налоговый орган установил идентичность деятельности компаний, а беспроцентное финансирование не уставило у суда сомнений в создании схемы по искусственному дроблению (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.03.2019 г. по делу № А43-47773/2017). отсутствия самостоятельности и подконтрольности участников договора займа (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.02.2019 по делу № А59-5764/2017).

наличия единого финансового центра, который и контролирует всю группу компаний.

Выручка подконтрольных юридических лиц сразу передавалась бенефициару (ИП) в форме беспроцентных займов, которые не возвращались. Суды приравняли эти суммы к выручке ИП, в связи с чем ИП утратил право на применение УСН. (Определение Верховного Суда РФ от 13 ноября 2017 г. по делу N А27-2411/2016).

В небезызвестном деле KFC (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.02.2020 по делу № А32-50460/2017; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.02.2020 по делу № А32-53098/2017) беспроцентные займы использовались как способ финансирования взаимозависимых лиц, что было воспринято налоговым органом как одно из доказательств несамостоятельного характера ведения бизнеса субъектами предпринимательской деятельности. Кроме того, денежные средства, получаемые как безвозмездные займы оформлялись с назначением «оплата за полуфабрикаты» с последующими поступлениями за «возврат оплаты за полуфабрикаты». Таким образом, компания пыталась скрыть безвозмездное финансирование текущей деятельности в группе компаний без получения деловой цели по получению экономической выгоды со стороны организации-займодавца.

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Безвозмездная передача денежных средств, прикрываемая договором безвозмездного займа

Передавая денежные средства по договору займа, не важно возмездному или безвозмездному, важно понимать, что данная операция должна быть возвратной. В противном случае сложно не согласиться с налоговыми органами, что такая операция является безвозмездной передачей имущества, облагаемой доходом у получающей стороны.

...Денежные средства, полученные по договору беспроцентного займа, были признаны безвозмездно полученным имуществом, поскольку налогоплательщик не представил какого-либо документального подтверждения наличия заемных правоотношений, а потому указанные суммы подлежали включению в состав внереализационных доходов. (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.02.2019 по делу № А07-30518/2017).

Следует отметить, что в случаях, когда налоговый орган считает, что отношения по договору займа носят формальный характер, а потому договор займа прикрывает безвозмездную передачу имущества, факты возмездности договора и возврата денежных средств к моменту рассмотрения спора могут иметь ключевую роль.

Так, в деле № А76-24391/2018 суд согласился с налогоплательщиком о неправомерности доначислений налога на прибыль на сумму полученных денежных средств по договору займа. Как указал суд, из условий договора следовало, что заем был процентным, а потому его нельзя признавать безвозмездной передачей имущества.

Безвозмездный заем как способ выплаты дивидендов

Следующее дело заслуживает особого внимания, поскольку восхищает и находчивость предпринимателя, и творческий подход налогового органа в выявлении схемы неуплаты налога.

Суд рассмотрел спорную ситуацию, в которой участник группы юридических лиц получал от входящих в нее юридических лиц как процентные, так и беспроцентные займы. Полученные по займам средства периодически частично тратил на погашение ранее возникших займов. Но общая сумма задолженности постепенно росла. У участника обществ возникала своеобразная пирамида долгов. Свой собственный «МММ» для себя самого.

Налоговый орган, установив, что денежные средства тратились учредителем на свои личные нужды, в предпринимательской деятельности не использовались, пришел к выводу, что фактически безвозмездно полученные денежные средства являются его дивидендами от участия в компаниях группы.

Суд поддержал налоговый орган. (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.01.2019 по делу № А26-3394/2018).

Отсутствие деловой цели при выдаче беспроцентного займа

Следующий случай, произошедший с 17-летним предпринимателем, считаем, что нужно выделить отдельно.

Налоговый орган (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.01.2019 по делу № А67-7866/2017) провел выездную налоговую проверку предпринимателя, который получал от одних и перечислял другим компаниям многомиллионные займы. Налоговый орган доначислил на полученные средства НДФЛ, указав, что договоры займа не отражают действительный экономический смысл операции, не обусловлены разумными экономическими причинами (целями делового характера), оформлены для создания взаимозависимыми лицами формального документооборота с целью исключения денежных средств из налогооблагаемого дохода физического лица, занимавшегося проведением транзитных платежей, в том числе с целью обналичивания денежных средств.

Практика о начислении налогов на весь оборот транзитных компаний как способ борьбы с обналом может распространиться более широко, и может сделать их применение дорогим и бессмысленным удовольствием.

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Безвозмездный заем как способ скрыть оплату за товар

Еще одной категорией дел, связанных с использованием беспроцентных займов, является подмена расчетов по оплате товаров на займы (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.10.2019 по делу № А32-35646/2018; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.04.2019 по делу № А53-34226/2017).

В одних случаях налогоплательщики пытаются таким образом сохранить право на применение УСН. Реализуя товар, «хитрые» предприниматели не получают за него оплату, тем самым снижая выручку. Однако хитрость довольно быстро превращается в глупость, когда вместо оплаты за товар от покупателя прилетает заем, да еще и беспроцентный (еще хуже, если заем равен стоимости поставленного товара). Ситуацию не спасает даже то, что заем выдается не покупателем, а иной компанией (Определение Верховного Суда РФ от 03.04.2019 по делу № А03-384/2018).

Очевидно, что в такой ситуации налоговому органу не составит труда доказать, что единственной целью такого займа было желание налогоплательщика сохранить право на применение специального режима налогообложения (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.01.2020 по делу № А12-9362/2018).

В других случаях замена оплаты за товар беспроцентными займами используется как способ сокрытия факта оплаты товара, чтобы не платить НДС. Так, в деле № А04-9919/2017 налоговый орган указал, что сделки между обществом и его взаимозависимыми лицами по предоставлению займов без уплаты процентов использованы налогоплательщиком с целью скрыть фактическую реализацию товаров взаимозависимым лицам, занизить выручку и, соответственно, налогооблагаемую базу по НДС, поскольку выдача безвозмездных займов не характерна для взаимоотношений, которые бы имели место между независимыми друг от друга контрагентами, действующими самостоятельно и на строго предпринимательских началах (Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2019 по делу № А04-9919/2017).

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Еще один частный случай — беспроцентный заем как способ сокрытия факт покупки имущества у взаимозависимого лица, чтобы не платить налог на имущество. В одном из дел была рассмотрена ситуация, когда с помощью займа пытались скрыть куплю-продажу автомобилей, за которые вместо расчета покупателем был выдан заем на ту же сумму (Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2019 по делу № А64-929/2017).

Ошибки при учете сумм по договорам безвозмездного займа

Встречается немало дел, в которых имела место обычная ошибка налогоплательщика, приведшая к неуплате налога.

Таких ошибок много при выдаче беспроцентных займов физическим лицам организациями, которые должны удерживать НДФЛ в качестве налогового агента с материальной выгоды на процентах за пользование заемными средствами (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.10.2019 по делу № А04-3940/2018; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.02.2020 по делу № А65-10597/2019).

Однако встречаются и одиночные дела с эксклюзивными ошибками, когда не совсем ясно, ошибся ли налогоплательщик, либо он рассчитывал на невнимательность проверяющих.

Например, в деле № А57-4930/2019 суды пришли к выводу о необоснованности уменьшения обществом доходной части на сумму возвращенных авансов, полагая, что возвращенные обществом авансовые платежи не являются возвратом по договору поставки, а являются возвратом беспроцентного займа по другому договору, что подтверждается письмами с контрагентом, протоколом допроса, совпадение сумм возвращенных по договору поставки и по договору займа.

Проще говоря, налогоплательщик оформил возврат денежных средств по договору займа как возврат аванса по договору поставки, уменьшив сумму облагаемого дохода. Налоговый орган ошибку заметил.

Имел ли место умысел налогоплательщика на неуплату налога, либо была допущена банальная ошибка, история умалчивает.

В качестве еще одного случая ошибки налогового учета можно привести дело № А63-2828/2018, в котором налогоплательщик не списал кредиторскую задолженность по договору беспроцентного займа, выданного лицом, которое было к моменту проверки ликвидировано.

Налоговый орган при проверке пришел к выводу о том, что в таком случае у налогоплательщика возникает внереализационный доход, с которого необходимо уплатить налог на прибыль.

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Зададимся вопросом, а можно ли вообще использовать беспроцентные займы в своей деятельности? Можно

Плюсом беспроцентного займа внутри группы компаний (если речь не идет о дроблении и субъекты в группе самостоятельны) являются то, что он не влияет на налоговую базу конкретных компаний группы и не требует усилий по отражению процентного дохода/расходы в налоговом учете.

Как пояснил Минфин РФ (Письмо Минфина России от 23.03.2017 № 03-03-Р3/16846): «материальная выгода, полученная организацией от беспроцентного пользования заемными средствами, не увеличивает пользования заемными средствами, не увеличивает налоговую базу по налогу на прибыль».

Однако обратной стороной медали являются то, что беспроцентный заем является триггером для налоговой проверки и выводов налогового органа о взаимозависимости лиц и наличия недобросовестного поведения.

Важным моментом оказывается вездесущая деловая цель. Другими словами, у беспроцентного займа должно быть разумное объяснение. Например, краткосрочный заем от материнской компании дочерней, применяющих одинаковую систему налогообложения, вряд ли вызовет негативные последствия, поскольку таковые отсутствуют для бюджета (доходам по процентам у одной компании будут корреспондировать расходы у другой).

Если же разумного объяснения беспроцентному займу нет, то стоит быть готовым к претензиям налогового органа.