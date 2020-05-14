«Ночной бухгалтер». ФНС уходит в цифровое пике: сразу три новых сервиса

Коронавирус заглушил стоны бизнеса о двухлетнем сбое в программе налоговиков. Но мы-то все помним.
Диджитал дня
Видимо, цифровые радости нас не оставят. Все больше услуг ФНС отправляет в жесткий онлайн.
ФНС анонсировала три новых сервиса: по получению вычетов, ЭЦП и упрощенной регистрации ИП. Читайте подробности.
Честность дня
Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что на субсидию в размере МРОТ мошенники не покушаются. И доступна она сейчас только честным бизнесменом.
Если вы честный, смотрите нашу подборку о том, как получить 12 130 руб. от государства.
ИПешное дня
Хорошие новости: ИП могут получить субсидию на личный счет физлица.
Проблема может быть только с очень старыми счетами физлиц, открытыми, когда банки еще не сообщали о них в налоговые.
Отчетное дня
Деньги от государства — это все конечно мило (хоть и мало). Но текущие бухгалтерские дела никто не отменял.
Рассказываем, как сдавать по-новому СЗВ-ТД, РСВ и 6-НДФЛ.
И еще. ФНС призывает бизнес из пострадавших отраслей побыстрее сдать СЗВ-М за апрель.
Раздача подарков дня
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