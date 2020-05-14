«Ночной бухгалтер». ФНС уходит в цифровое пике: сразу три новых сервиса

Коронавирус заглушил стоны бизнеса о двухлетнем сбое в программе налоговиков. Но мы-то все помним.

Диджитал дня

Видимо, цифровые радости нас не оставят. Все больше услуг ФНС отправляет в жесткий онлайн.

ФНС анонсировала три новых сервиса: по получению вычетов, ЭЦП и упрощенной регистрации ИП. Читайте подробности.

Честность дня

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что на субсидию в размере МРОТ мошенники не покушаются. И доступна она сейчас только честным бизнесменом.

Если вы честный, смотрите нашу подборку о том, как получить 12 130 руб. от государства.

ИПешное дня

Хорошие новости: ИП могут получить субсидию на личный счет физлица.

Проблема может быть только с очень старыми счетами физлиц, открытыми, когда банки еще не сообщали о них в налоговые.

Отчетное дня

Деньги от государства — это все конечно мило (хоть и мало). Но текущие бухгалтерские дела никто не отменял.

Рассказываем, как сдавать по-новому СЗВ-ТД, РСВ и 6-НДФЛ.

И еще. ФНС призывает бизнес из пострадавших отраслей побыстрее сдать СЗВ-М за апрель.

Раздача подарков дня

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