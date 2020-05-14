ФНС призывает бизнес из пострадавших отраслей побыстрее сдать СЗВ-М за апрель

Руководитель ФНС Даниил Егоров на брифинге в Доме Правительства настоятельно попросил бизнес, претендующий на субсидии в размере 12 130 рублей на работника, побыстрее сдать отчетность за апрель в ПФР.

«Уважаемые налогоплательщики! Для того чтобы мы могли проверить ваши данные, нам необходима форма СЗВ-М, которую налогоплательщики сдают в Пенсионный фонд. Без этой формы мы не можем проверить соответствут ли численность по состоянию на апрель мартовской, а значит не можем подтвердить что такой компании могут переводится деньги», — сказал Егоров.

Пенсионный фонд очень быстро выгружает данные в ФНС, пояснил глава налоговой службы. И поэтому чем быстрее вы сдадите СЗВ-М, тем быстрее получите деньги.

Нпомним, что речь идет о субсидии в размере 1 МРОТ на каждого работника для субъектов МСП из пострадавших отраслей. Подать заявление можно через специальный сервис ФНС.

Полезные материалы по получению субсидии: