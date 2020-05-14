ИП могут получить субсидию на личный счет физлица

Индивидуальные предприниматели могут получить субсидию в размере 12 130 руб. на себя и на каждого работника не только на расчетный счет, но и на свой личный счет физлица.

Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге в Доме Правительства.

Связано это с тем, что многие ИП вообще не имеют расчетных счетов в банке, они не нужны им для работы.

Проблема может быть только с очень старыми счета физических лиц, открытыми тогда, когда банки еще не сообщали об их открытии в налоговые. Т.е. у ФНС нет данных об этих счетах.

Полезные материалы по получению субсидии: