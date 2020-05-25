Как зарегистрировать договор дарения

Недвижимость может не только быть предметом договора купли-продажи, но и предоставляться в дар. Есть определенные правила оформления такого договора, а также государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость. О том, регистрируется сам договор дарения квартиры, дома, земли или достаточно зарегистрировать переход права собственности, а также о порядке такой регистрации читайте далее.

Нужно ли регистрировать договор дарения?

Закон предусматривает разные виды государственной регистрации. В частности, регистрацию самого договора, направленного на продажу, передачу в аренду или в дар недвижимости, либо регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости.

Сам договор дарения недвижимости государственной регистрации не подлежит. Однако переход права собственности на недвижимость обязательно должен быть зарегистрирован в Росреестре, а в некоторых случаях перед этим его нужно заверить у нотариуса.

Это необходимо, когда:

одним из дарителей выступает несовершеннолетний или недееспособный;

недвижимость дарят ее совместные собственники.

Обратите внимание! Недвижимость не может быть подарена родителями от имени детей в возрасте до 14 лет. Переход права собственности по сделке не зарегистрируют, поэтому можно даже не пытаться составлять такой договор.

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Квартира

Как и в общем случае, госрегистрации подлежит только переход права собственности на квартиру.

Порядок оформления договора дарения квартиры зависит от того, сколько собственников у жилья. Дело в том, что недвижимость может оформляться в индивидуальную собственность, долевую, когда у каждого участника есть определенная доля, либо в общую совместную собственность, когда доли не определены в натуре (так происходит, например, если вы приобрели жилье в браке, и неважно, на кого именно зарегистрировано право собственности на квартиру).

Общий порядок оформления схож, но есть и особенности:

1. Если недвижимость находится в общей долевой собственности (например, в квартире две доли, равным образом распределенные между собственниками, и право каждого зарегистрировано в ЕГРН), то можно предоставить в дар свою часть квартиры, не получая при этом дополнительное согласие других долевых владельцев. И неважно, кто одаряемый, знаком он с другими долевыми собственниками или нет.

2. Если жилье в общей совместной собственности супругов, нужно получить согласие всех участников процесса, чтобы исключить судебные разбирательства в последующем.

Дом

Когда вы хотите подарить дом, нужно учитывать права на землю (дом стоит на земле, поэтому собственник и постройки, и самого участка должен быть один). Нельзя оформить дом на одного человека, а землю — на другого, поэтому если человек хочет оформить дарственную на дом, то и земля обязательно должна предоставляться по такому же документу.

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Госрегистрации подлежит переход права собственности на землю и дом.

Земельный участок

Участки передаются в дар так же, как и другие виды недвижимости. Однако помните, что требуется провести межевание земли с получением всех необходимых документов перед тем, как даритель сможет передать ее в дар. Это связано с необходимостью точно определить границы участка, а также точки его соприкосновения с другими участками.

Государственной регистрации, как и в иных случаях, подлежит исключительно переход права собственности на землю, а не сам договор дарения.

Порядок регистрации в Росреестре

Процедура достаточно проста. Понадобится подготовить необходимые документы, передать их в Росреестр (напрямую, через МФЦ, онлайн на сайте, направить по почте, через нотариуса) и подождать результата оказания государственной услуги.

Заявление на регистрацию дарения

Заявление на регистрацию договора дарения в Росреестре будет заполнено сотрудниками на основании переданных вами документов и содержания договора аренды. Вам достаточно подписать составленный документ. На портале «Госуслуги» заявление подать не получится, поскольку такая услуга онлайн не предоставляется (услуга только описывается, но не указывается, что заявление можно подать удаленно). Однако онлайн можно подать документы через сайт Росреестра.

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Документы для регистрации

Регистрация перехода права собственности по договору дарения в Росреестре требует представления следующего пакета документов:

1. Договор дарения — 3 экземпляра.

2. Заявление о государственной регистрации перехода права собственности.

3. Нотариальная доверенность на представителя, если вы действуете через представителя.

4. Свидетельство о госрегистрации права собственности, если оно было выдано (этот документ выдавался только до 15.07.2016), либо выписка из ЕГРН.

5. Паспорта сторон договора.

6. Иные документы при необходимости. Например, согласие супруга на дарение квартиры, находящейся в общей собственности (нотариальное).

Госпошлина за регистрацию

Законодательством предусмотрена госпошлина за регистрацию перехода права собственности. Размер госпошлины в общем случае составляет 2000 руб. В некоторых случаях, например при дарении земельных участков, размер пошлины иной. В частности, при регистрации земли для ведения подсобного хозяйства уплачивается пошлина в размере 350 руб.

Сроки регистрации дарения

Государством прописаны правила, которые касаются сроков проведения регистрации договора дарения. Стандартным считается срок от 7 до 10 дней. Все зависит от того, куда и как было изначально подано заявление: в МФЦ, непосредственно в Росреестр, онлайн.

Регистрация дарственной через МФЦ

МФЦ («Мои документы») перенаправляют документы в Росреестр, а не регистрируют сами, поэтому срок регистрации в этом случае чуть дольше (увеличивается на 2 рабочих дня). Однако в некоторых регионах Росреестр не принимает документы напрямую. Тогда оформите регистрацию онлайн или обратитесь в МФЦ.

При этом важно учитывать следующие правила:

1. Должны явиться обе стороны с заранее собранным пакетом документов.

2. Не забудьте заранее уплатить госпошлину. Несмотря на то, что представлять квитанцию необязательно, факт оплаты проверят.

3. Перед выбором территориального отдела МФЦ следует удостовериться, что там оказывается необходимая вам услуга.

4. После того как истечет законодательно установленный срок регистрации прав на одариваемого человека, нужно прийти в МФЦ и получить на руки договор дарения, где уже есть отметка о проведенной регистрации в Росреестре, а также иные документы, в частности выписку из ЕГРН.

Можно ли зарегистрировать дарственную через «Госуслуги»?

Зарегистрировать переход права собственности по договору дарения нельзя, поскольку сервис не предоставляет такую возможность.

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Таким образом, договор дарения регистрировать не нужно — регистрируется только переход права собственности на недвижимость. Но имейте в виду, что в некоторых случаях может потребоваться нотариальное удостоверение договора.