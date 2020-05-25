«Ночной бухгалтер». Сервис ФНС опять придирается и жмется давать субсидию. 115-ФЗ еще ужесточат

Могучая ФНС опять сбоит, под угрозой субсидии индивидуальных предпринимателей.

Населена роботами

ИП жалуются на онлайн-сервис ФНС по оформлению субсидий в размере МРОТ.

Робот после проверки заявки выдает ошибку: число работников не соответствует критерию. Его, видимо, не настроили принимать заявки и от ИП, у которых нет и не было работников. Мы привыкли.

Большой брат

К этому тоже привыкли. Росфинмониторинг засиделся в тени и вновь выходит на передовую.

В рамках 115-ФЗ грядет прекрасное. Огромное бумаготворчество, в частности.

Проверка на проверке, изучение родственников клиента с последующим стукачеством и любимое: сообщения ИП самим себе. Тут полный список поправок.

Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру в серой компании?

могут грозить бухгалтеру в серой компании? Как изменился Бумажный НДС ?

? Как из России выводят деньги за границу и зачем? Читайте об этом в журнале команды НДС Минус. Хотите получать практические знания по налогам и бухучету? Велком в блог НДС Минус: https://clc.to/ndsteam

С понедельником!

К предстоящему лету все новенькое.

И очень важное про выходное пособие уволенным. Новое постановление Конституционного суда: пояснения и расчеты.

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