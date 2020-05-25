«Ночной бухгалтер». Сервис ФНС опять придирается и жмется давать субсидию. 115-ФЗ еще ужесточат

Могучая ФНС опять сбоит, под угрозой субсидии индивидуальных предпринимателей.
Населена роботами
ИП жалуются на онлайн-сервис ФНС по оформлению субсидий в размере МРОТ.
Робот после проверки заявки выдает ошибку: число работников не соответствует критерию. Его, видимо, не настроили принимать заявки и от ИП, у которых нет и не было работников. Мы привыкли.
Большой брат
К этому тоже привыкли. Росфинмониторинг засиделся в тени и вновь выходит на передовую.
В рамках 115-ФЗ грядет прекрасное. Огромное бумаготворчество, в частности.
Проверка на проверке, изучение родственников клиента с последующим стукачеством и любимое: сообщения ИП самим себе. Тут полный список поправок.
- Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру в серой компании?
- Как изменился Бумажный НДС?
- Как из России выводят деньги за границу и зачем?
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С понедельником!
К предстоящему лету все новенькое.
- Гипер-пакет поправок в НК: кто заплатит меньше налогов в этом году. Что еще узнает о вас ФНС. Прошлая неделя была плодовитой. В обзоре самый сок.
- Новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса: что принято.
- «Противовирусные кредиты для бизнеса»: разбираем новое постановление Правительства РФ.
И очень важное про выходное пособие уволенным. Новое постановление Конституционного суда: пояснения и расчеты.
Ваша не ждет последний звонок редакция