Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Сервис ФНС опять придирается и жмется давать субсидию. 115-ФЗ еще ужесточат

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Могучая ФНС опять сбоит, под угрозой субсидии индивидуальных предпринимателей.

Населена роботами

ИП жалуются на онлайн-сервис ФНС по оформлению субсидий в размере МРОТ.

Робот после проверки заявки выдает ошибку: число работников не соответствует критерию. Его, видимо, не настроили принимать заявки и от ИП, у которых нет и не было работников. Мы привыкли. 

Большой брат 

К этому тоже привыкли. Росфинмониторинг засиделся в тени и вновь выходит на передовую.

В рамках 115-ФЗ грядет прекрасное. Огромное бумаготворчество, в частности.

Проверка на проверке, изучение родственников клиента с последующим стукачеством и любимое: сообщения ИП самим себе. Тут полный список поправок

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С понедельником! 

К предстоящему лету все новенькое.

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И очень важное про выходное пособие уволенным. Новое постановление Конституционного суда: пояснения и расчеты

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