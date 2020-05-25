Клерк.Ру

Гипер-пакет поправок в НК: кто заплатит меньше налогов в этом году. Что еще узнает о вас ФНС. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Главное за неделю на «Клерке». От налогов освободили, взносы порезали. Рассказываем, как в бочке меда не натыкаться только на деготь. И как все эти радости провести в учете. Ах, да, еще нас всех внесут в новый реестр: там будет про ВСЕ.

Темы недели

1. Большой пакет антикризисных поправок в НК:

2. Мануал про то, как учесть всю последнюю госпомощь:

«Коронавирусная» субсидия: как учесть в бухгалтерском и налоговом учете

3. Большой Брат, привет! Давно не виделись:

ТОП новостей

1. В Правительстве не ожидали, что людям нужны 10000 рублей. Так сказал глава Минтруда;

2. В России предложили ввести цифровой налог;

3. При электронном обращении за пособиями и выплатами люди получают отказ. И это не единичный случай;

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1. ПФР рассказал, какие ошибки допускают родители при заполнении заявления на детские выплаты и как их избежать;

2. Люди придумали, как искоренить постоянные очереди в поликлиниках;

3. Чтобы семьи были крепче, госпошлину за развод предложили увеличить до 120 тыс. рублей. За второй развод — 240 тыс.

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