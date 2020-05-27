С 1 июня Собянин готов разрешить непродовольственную торговлю.

Еще чуть-чуть потерпеть

В Москве с 1 июня могут открыть всю непродовольственную розницу. И часть бытовых услуг. А горожанам разрешат гулять около дома, правда по графику.

О чем еще рассказал мэр столицы Президенту.

Ситуация налаживается, но пока продолжаем сидеть дома, чтобы ДА!

Гляжу в книгу, вижу фигу

Минтруд говорит одно, Роструд – другое.

Сейчас чиновники предлагают нам разный расчет среднего заработка из-за нерабочих дней, при этом вроде все читают один и тот же ТК РФ.

Ну ладно, это все фон нашей жизни, а вот тут разъяснения и мнения опытных коллег.

Про поддержку

Восстановление экономики после коронавируса обойдется бюджету в 6 трлн. рублей расходов и недополученных доходов плюс 2 трлн. инвестиций в инфраструктуру.

Такой вариант плана вчера внесли в правительство.

А что сейчас? Отказ в субсидии, но деньги приходят, нет ни отказа ни денег. И, увы, но «пострадавший» ОКВЭД не дает права на субсидию, если он дополнительный, а не основной.

От руки – опасно

Посмеялись вчера над историей с шариковой ручкой Путина? Когда президент просто положил ее на стол, а отдельные СМИ раструбили про ярость, потерю самообладания, гнев и еще кризис власти?

Вот, какие они двусмысленные ... эти записи от руки. Все лучше печать на принтере. Как реально сократить расходы на печать и не экономить на сотрудниках – лайфхаки.

Что изменилось в штрафах для бухгалтера.

Ваша каждый день швыряется ручками редакция