Сенсация! Разъяснения Роструда – в топку. Нерабочие дни вместе с зарплатой исключаются при расчете среднего заработка

Никогда такого не было, и вот опять…

Уже который раз Роструд, давая разъяснения, идет в разрез с вышестоящим органом – Минтрудом. На этот раз речь идет о расчете среднего заработка.

Напомним, ранее была история с карантинным больничным во время отпуска. Роструд разъяснял, что он продлевает отпуск, но позже вышло письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-393, по которому отпуск не продлевается, и Роструд в своем сервисе изменил текст ранее данных разъяснений.

Люди сильно возмущались, Роструд извинился.

должна учитывается

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Но вернемся к среднему заработку. По сей день Роструд, отвечая на многочисленные вопросы обеспокоенных бухгалтеров, поясняет, что зарплата за нерабочий апрельпри исчислении средней заработной платы для оплаты отпусков.

Вот например, свежее разъяснение от 26.05.2020.

Между тем Минтруд выпустил письмо №14-1-В-585 от 18.05.2020, в котором сообщает, что при исчислении среднего заработка для случаев, предусмотренных ТК РФ, время и суммы, фактически начисленные за период нерабочих дней в соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Положения № 922 не учитываются .

Вышеназванное письмо Минтруда адресовано Пенсионному фонду, откуда поступил соответствующий запрос.

Напомним, на нашем сайте сейчас проходит опрос на тему исчисления среднего заработка. Если вы еще не голосовали – велкам.

Опрос был организован по мотивам темы на нашем форуме, в которой бухгалтеры выражают сильные сомнения в правильности позиции Роструда. Некоторые коллеги предполагают, что Роструд, осознав ошибочность своей позиции, позже переменит свое мнение. Как говорится, как в воду глядели…

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Добавим, что предварительные итоги нашего опроса таковы: