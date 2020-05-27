Клерк.Ру

Сенсация! Разъяснения Роструда – в топку. Нерабочие дни вместе с зарплатой исключаются при расчете среднего заработка

Никогда такого не было, и вот опять…

Уже который раз Роструд, давая разъяснения, идет в разрез с вышестоящим органом – Минтрудом. На этот раз речь идет о расчете среднего заработка.

Напомним, ранее была история с карантинным больничным во время отпуска. Роструд разъяснял, что он продлевает отпуск, но позже вышло письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-393, по которому отпуск не продлевается, и Роструд в своем сервисе изменил текст ранее данных разъяснений.

Люди сильно возмущались, Роструд извинился.

Про непостоянство Роструда, продление отпуска на время больничного и возмущение людей, считающих это полной чушью

Но вернемся к среднему заработку. По сей день Роструд, отвечая на многочисленные вопросы обеспокоенных бухгалтеров, поясняет, что зарплата за нерабочий апрель должна учитывается при исчислении средней заработной платы для оплаты отпусков.

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Вот например, свежее разъяснение от 26.05.2020.

Между тем Минтруд выпустил письмо №14-1-В-585 от 18.05.2020, в котором сообщает, что при исчислении среднего заработка для случаев, предусмотренных ТК РФ, время и суммы, фактически начисленные за период нерабочих дней в соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Положения № 922 не учитываются.

Вышеназванное письмо Минтруда адресовано Пенсионному фонду, откуда поступил соответствующий запрос.

Напомним, на нашем сайте сейчас проходит опрос на тему исчисления среднего заработка. Если вы еще не голосовали – велкам.

Опрос был организован по мотивам темы на нашем форуме, в которой бухгалтеры выражают сильные сомнения в правильности позиции Роструда. Некоторые коллеги предполагают, что Роструд, осознав ошибочность своей позиции, позже переменит свое мнение. Как говорится, как в воду глядели…

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Добавим, что предварительные итоги нашего опроса таковы:

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