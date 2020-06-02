«Ночной бухгалтер». Что глава ФНС Егоров рассказал о повышении НДФЛ

В России будет НДФЛ 13%, пока этим можно козырять перед иностранными партнерами.
На необитаемый остров без НК РФ
Даниил Егоров побывал в студии Владимира Познера. Проникновенное интервью с главой ФНС: смотрите или читайте.
Если без лирики, то мы опять прослушали интересную лекцию про сервисную, цифровую, супер-пупер деловую ФНС, которая на самом деле хорошая, просто «налоговиков нигде не любят».
Не нравится очередной реестр населения? А как иначе вы хотите вовремя получать госуслуги и выплаты?
Совсем интересно про невысокую налоговую нагрузку, отношение Егорова к повышению НДФЛ для богатых (прохладное) и жесткое наказание за серую зарплату.
В общем, читайте интервью, Налоговый кодекс же вы не удосужитесь прочесть.
Сверху постучали
Верите в жизнь после коронавируса? Стали известны планы властей об открытии всего, что украшает нашу бытовуху: кино, театры, футбол. И важное про вакцинацию.
Сенаторы одобрили закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. Будут снижены взносы для ИП, есть и налоговые послабления.
А если господдержку не дают, как спасаться бизнесу?
Актуальный онлайн-семинар: «Основные средства, МПЗ и НМА: только новшества и сложные вопросы»
От известного лектора Марины Климовой. Пройдет 5 июня.
Краткая программа:
- Основные средства: документация, признание актива, инвентарный объект
- Квалификация актива как МПЗ и НМА
- Новое ФСБУ 5/2019 «Запасы». Применяем уже с 2021 года!
Банковская подборочка
- А потому что пришел июнь – испеклась новая плюшка: выдача кредитов на возобновление деятельности с опцией списания долга. Почему все не так просто.
- Три примера, как банковская карта привела своих владельцев к серьезным убыткам.
- Ну и чтобы Минфину было, что сказать после пандемии: льготную ипотеку сделают еще льготней. Первоначальный взнос снизят с 20 до 15%. Бери. Не хочу.
Ваша по уши в ипотеке редакция