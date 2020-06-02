«Ночной бухгалтер». Что глава ФНС Егоров рассказал о повышении НДФЛ

В России будет НДФЛ 13%, пока этим можно козырять перед иностранными партнерами.

На необитаемый остров без НК РФ

Даниил Егоров побывал в студии Владимира Познера. Проникновенное интервью с главой ФНС: смотрите или читайте.

Если без лирики, то мы опять прослушали интересную лекцию про сервисную, цифровую, супер-пупер деловую ФНС, которая на самом деле хорошая, просто «налоговиков нигде не любят».

Не нравится очередной реестр населения? А как иначе вы хотите вовремя получать госуслуги и выплаты?

Совсем интересно про невысокую налоговую нагрузку, отношение Егорова к повышению НДФЛ для богатых (прохладное) и жесткое наказание за серую зарплату.

В общем, читайте интервью, Налоговый кодекс же вы не удосужитесь прочесть.

Сверху постучали

Верите в жизнь после коронавируса? Стали известны планы властей об открытии всего, что украшает нашу бытовуху: кино, театры, футбол. И важное про вакцинацию.

Сенаторы одобрили закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. Будут снижены взносы для ИП, есть и налоговые послабления.

А если господдержку не дают, как спасаться бизнесу?

Актуальный онлайн-семинар: «Основные средства, МПЗ и НМА: только новшества и сложные вопросы» От известного лектора Марины Климовой. Пройдет 5 июня. Краткая программа: Основные средства: документация, признание актива, инвентарный объект

Квалификация актива как МПЗ и НМА

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