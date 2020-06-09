Как бухгалтеру подтянуть английский, чтобы получать больше

Знание английского языка обязательно для бухгалтеров. Именно на английском написаны нормативно-правовые документы и стандарты, которые регулируют сферу финансового взаимодействия компаний (среди них IRFS, FASB, GAAP). Множество российских организаций работают с зарубежными контрагентами, так что знание этих документов для бухгалтера просто необходимо. Кроме того, владение английским открывает возможности для карьерного роста, а в денежном отношении означает прибавку в зарплате.

Чем отличается английский для бухгалтеров от других профессиональных версий языка?

Бухгалтерскому английскому нужно учить немного по-другому: уделять особое внимание изучению нормативной документации, её сопоставлению с юридической базой для ведения бухгалтерской отчетности, принятой в России и других странах, а также разбору обширного списка терминологии, принятой в профессиональном сообществе.

Бухгалтерский словарь достаточно обширен и сложен, и определённую путаницу сюда вносит национальная специфика: термины в финансовых системах разных стран часто могут требовать уточнения. Например, в русском языке обычно, говоря о денежном вознаграждении за работу, используют слово «зарплата», отражая нюансы в документах. Англичане же называют конкретный тип вознаграждения, характерный для определенного вида работы: почасовая ставка для низкоквалифицированного труда (wage), фиксированный оклад для работников среднего и высшего звена (salary), фиксированный гонорар за определённую услугу (fee).

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Другой пример: в русском языке понятие износа активов уточняется с помощью прилагательных «материальные» и «нематериальные». В английском же языке существуют совершенно непохожие друг на друга термины: depreciation — для материальных, и amortization — для нематериальных активов.

Обратная ситуация: в английском бухгалтерском словаре термин property означает имущество любого вида, в то время как в русском языке существует чёткое разделение на движимое и недвижимое имущество.

Еще одна сложность в изучении специального английского для бухгалтеров — это его вариативность. Универсального бухгалтерского языка не существует: в каждой компании принята своя терминология и специфика. На новом рабочем месте, разумеется, придётся подстраивать свои знания под «версию», принятую в организации. Многое зависит от профессиональных стандартов, которые используют в конкретной отрасли и/или регионе.

Обучение профессиональному английскому — нелёгкая задача, но преподавателям в этом отношении повезло с бухгалтерами в роли учеников. Как правило, это очень усидчивые, упорные люди, которые ценят точность и привыкли работать с большими объёмами данных до победного конца.

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Какие методики помогут бухгалтеру наиболее эффективно совершенствовать профессиональный английский?

1. Чтение текстов на профессиональную тематику и их глубокий анализ по фрагментам

Начинать следует с небольших объёмов. Каждый текст нужно читать, разбирая его по фразам. Особое внимание уделите правильному переводу терминов и их запоминанию. Тексты можно найти в таких пособиях, как:

2. Изучение глоссариев и словарей, объясняющих специальные англоязычные термины на английском же языке

Это поможет быстрее анализировать специализированные тексты и формировать ассоциативные связи между русскими и английскими терминами аудита и бухучёта. Достаточно полные словари можно найти на этих ресурсах:

3. Перевод с русского на английский и обратно

Здесь необходимо тщательное внимание к деталям и нюансам — помним про национальную специфику! Перевод всегда нужно выполнять под руководством наставника: он удостоверится в том, что вы правильно всё усвоили. А для проверки собственных знаний можно использовать также специальные сервисы и сайты:

4. Ведение дискуссий на бухгалтерские темы с другими специалистами

Найти компанию для такой беседы не так просто. К счастью, сегодня помогают онлайн-сервисы для изучения английского языка: обсудить последние новости сферы можно с преподавателем. Кроме того, полезно слушать и чужие дискуссии: например, на сайте международной профильной конференции The Accounting & Finance Show доступны презентации и видео выступлений.

А если вам кажется, что обсудить решительно нечего, то можно посмотреть в сторону YouTube-каналов. Например, на Accounting Stuff много полезных материалов на тему работы бухгалтера, откуда вы можете почерпнуть интересные идеи для беседы.

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5. Регулярное чтение профессиональных медиа на английском языке

Постоянное изучение грамматически правильной лексики помогает пассивно пополнять профессиональный словарный запас на английской языке. Среди англоязычных СМИ в сфере бухучёта полезны:

Как и сколько нужно заниматься?

Лучше всего всегда работает обучение по строгому графику. Заниматься нужно постоянно: самостоятельно — минимум час в день, вместе с преподавателем — сначала три, затем два часа в неделю. При таком интенсивном режиме уже в течение двух месяцев можно достичь ощутимого прогресса. Постепенно чтение профессиональных текстов на английском должно войти в привычку и проходить вне занятий, что только повысит вашу ценность как специалиста: так вы будете заниматься уже не английским, а повышением собственной квалификации как бухгалтера.

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Комбинируйте занятия с наставником и самостоятельную отработку языковой практики. Идеальный вариант — если ваш преподаватель не просто читает курс, но и имеет опыт работы в сфере бухучёта.

Помните: английский язык — лишь один из инструментов успешной коммуникации, но это эффективное подспорье для вашего карьерного и финансового роста. Сейчас особенно важно выделиться на фоне конкурентов, и хорошее знание профессионального английского будет аргументом в вашу пользу — при приёме на работу и вопросе повышения.