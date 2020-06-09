Как бухгалтеру подтянуть английский, чтобы получать больше

Знание английского языка обязательно для бухгалтеров. Именно на английском написаны нормативно-правовые документы и стандарты, которые регулируют сферу финансового взаимодействия компаний (среди них IRFS, FASB, GAAP). Множество российских организаций работают с зарубежными контрагентами, так что знание этих документов для бухгалтера просто необходимо. Кроме того, владение английским открывает возможности для карьерного роста, а в денежном отношении означает прибавку в зарплате.
Чем отличается английский для бухгалтеров от других профессиональных версий языка?
Бухгалтерскому английскому нужно учить немного по-другому: уделять особое внимание изучению нормативной документации, её сопоставлению с юридической базой для ведения бухгалтерской отчетности, принятой в России и других странах, а также разбору обширного списка терминологии, принятой в профессиональном сообществе.
Бухгалтерский словарь достаточно обширен и сложен, и определённую путаницу сюда вносит национальная специфика: термины в финансовых системах разных стран часто могут требовать уточнения. Например, в русском языке обычно, говоря о денежном вознаграждении за работу, используют слово «зарплата», отражая нюансы в документах. Англичане же называют конкретный тип вознаграждения, характерный для определенного вида работы: почасовая ставка для низкоквалифицированного труда (wage), фиксированный оклад для работников среднего и высшего звена (salary), фиксированный гонорар за определённую услугу (fee).
Другой пример: в русском языке понятие износа активов уточняется с помощью прилагательных «материальные» и «нематериальные». В английском же языке существуют совершенно непохожие друг на друга термины: depreciation — для материальных, и amortization — для нематериальных активов.
Обратная ситуация: в английском бухгалтерском словаре термин property означает имущество любого вида, в то время как в русском языке существует чёткое разделение на движимое и недвижимое имущество.
Еще одна сложность в изучении специального английского для бухгалтеров — это его вариативность. Универсального бухгалтерского языка не существует: в каждой компании принята своя терминология и специфика. На новом рабочем месте, разумеется, придётся подстраивать свои знания под «версию», принятую в организации. Многое зависит от профессиональных стандартов, которые используют в конкретной отрасли и/или регионе.
Обучение профессиональному английскому — нелёгкая задача, но преподавателям в этом отношении повезло с бухгалтерами в роли учеников. Как правило, это очень усидчивые, упорные люди, которые ценят точность и привыкли работать с большими объёмами данных до победного конца.
Какие методики помогут бухгалтеру наиболее эффективно совершенствовать профессиональный английский?
1. Чтение текстов на профессиональную тематику и их глубокий анализ по фрагментам
Начинать следует с небольших объёмов. Каждый текст нужно читать, разбирая его по фразам. Особое внимание уделите правильному переводу терминов и их запоминанию. Тексты можно найти в таких пособиях, как:
2. Изучение глоссариев и словарей, объясняющих специальные англоязычные термины на английском же языке
Это поможет быстрее анализировать специализированные тексты и формировать ассоциативные связи между русскими и английскими терминами аудита и бухучёта. Достаточно полные словари можно найти на этих ресурсах:
3. Перевод с русского на английский и обратно
Здесь необходимо тщательное внимание к деталям и нюансам — помним про национальную специфику! Перевод всегда нужно выполнять под руководством наставника: он удостоверится в том, что вы правильно всё усвоили. А для проверки собственных знаний можно использовать также специальные сервисы и сайты:
4. Ведение дискуссий на бухгалтерские темы с другими специалистами
Найти компанию для такой беседы не так просто. К счастью, сегодня помогают онлайн-сервисы для изучения английского языка: обсудить последние новости сферы можно с преподавателем. Кроме того, полезно слушать и чужие дискуссии: например, на сайте международной профильной конференции The Accounting & Finance Show доступны презентации и видео выступлений.
А если вам кажется, что обсудить решительно нечего, то можно посмотреть в сторону YouTube-каналов. Например, на Accounting Stuff много полезных материалов на тему работы бухгалтера, откуда вы можете почерпнуть интересные идеи для беседы.
5. Регулярное чтение профессиональных медиа на английском языке
Постоянное изучение грамматически правильной лексики помогает пассивно пополнять профессиональный словарный запас на английской языке. Среди англоязычных СМИ в сфере бухучёта полезны:
Как и сколько нужно заниматься?
Лучше всего всегда работает обучение по строгому графику. Заниматься нужно постоянно: самостоятельно — минимум час в день, вместе с преподавателем — сначала три, затем два часа в неделю. При таком интенсивном режиме уже в течение двух месяцев можно достичь ощутимого прогресса. Постепенно чтение профессиональных текстов на английском должно войти в привычку и проходить вне занятий, что только повысит вашу ценность как специалиста: так вы будете заниматься уже не английским, а повышением собственной квалификации как бухгалтера.
Комбинируйте занятия с наставником и самостоятельную отработку языковой практики. Идеальный вариант — если ваш преподаватель не просто читает курс, но и имеет опыт работы в сфере бухучёта.
Помните: английский язык — лишь один из инструментов успешной коммуникации, но это эффективное подспорье для вашего карьерного и финансового роста. Сейчас особенно важно выделиться на фоне конкурентов, и хорошее знание профессионального английского будет аргументом в вашу пользу — при приёме на работу и вопросе повышения.