ТК РФ оставляет без ответа много ситуаций между работником и работодателем. Очевидно, режим самоизоляции и экстренные меры бизнеса еще больше увеличат их количество. А принятие юридических поправок – очень небыстрый процесс. Но иногда внезапные задачи «подбрасывают» и сами люди, даже в сегодняшнее непростое время. Например, невыход сотрудника на работу.

Человек не вернулся из очередного отпуска – причины этого могут быть разные, но предвидеть их практически невозможно. Особенно, если трудовые отношения складывались нормально, и не было даже тени конфликта. Или, например, у сотрудницы закончился 3-х летний отпуск по уходу за ребенком, но она не вышла в офис, а на звонки и письма не отвечает. Причем до этого HR-отдел с ней регулярно контактировал. Что делать в такой ситуации?

Согласно ст. 256 Трудового кодекса РФ, женщина имеет право получить отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, после чего должна выйти на работу. При этом закон не определяет, как оформлять возвращение после такого отпуска. Например, надо ли писать заявление об окончании отдыха. Фактически, как и в случае с обычным отпуском, сотрудница спустя 3 года отсутствия просто приходит на работу.

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Но вопрос в том, как привлечь человека к дисциплинарной ответственности, если его нет на месте, на основании ст. 192 ТК РФ. При этом ст. 81 ТК говорит о прогуле – отсутствии на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение дня. Это является грубым проступком, и уже за одно нарушение можно расторгнуть трудовой договор. Но главное кроется в деталях: важно соблюдать порядок применения взысканий. В первую очередь, выяснить причину отсутствия, запросив объяснение. А еще надо оценить уважительность этой причины. И только после этого – принимать решение – объявлять взыскание или нет.

Именно это и является главным препятствием в подобных ситуациях. Если человек не возвращается из отпуска, в том числе отдыха по уходу за ребенком, он обычно и не выходит на связь. По крайней мере, какое-то время. А значит, почти невозможно и выяснить причину. И цепочка действий обрывается на первом же шаге.

Да, отсутствие объяснений – не является препятствием для взыскания, об этом нам напоминает ст. 193 ТК РФ. Но мы не раз сталкивались на практике, когда люди возвращались через несколько месяцев, узнавали, что их уволили и обращались в суд. И суд их восстанавливал, так как выяснялась уважительная причина – серьезная болезнь или другие обстоятельства, не позволившие выйти на связь. Более того, компанию могут оштрафовать на 50 тыс. рублей, на основании ст. 5.27 КоАП РФ, а еще – выплатить средний заработок за время незаконного увольнения. Поэтому расстаться с человеком, просто указав на его отсутствие, рискованно.

Более того, человек не обязан поддерживать связь с вами. Спустя время сотрудница принесет больничный и подтвердит уважительность причины. Уволив же в этот интервал, вы нарушите закон, который запрещает расторгать договор в период временной нетрудоспособности.

Поэтому мы рекомендуем действовать иначе. Прежде всего – составить акт, в котором зафиксировать отсутствие человека. Делать это можно неоднократно. Во-вторых, отправьте ей домой заказное письмо с требованием дать объяснение. При этом на ответ дается 2 рабочих дня. Только получив информацию и оценив риски, можно издавать приказ о взыскании.

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Конечно, такой подход не всегда дает 100% гарантию. Поэтому могут быть и другие шаги. Например, временно распределить обязанности отсутствующего человека между другими или взять сотрудника по срочному договору, который будет действовать до возвращения «пропавшей». В конце концов этот срочный договор потом может стать и бессрочным.