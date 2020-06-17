Можно ли не ходить на работу, если не платят зарплату?

Невыплаченная зарплата — большой и сложный вопрос. Но вот когда именно ее считают невыплаченной? Когда сотрудник работал месяц и ему должны были заплатить, но не заплатили. Конечно, таких очевидных нарушений у наших клиентов нет, но бывают и другие ситуации.

Чаще всего это связано со средним заработком. Платить его должны, например, при командировках и в ряде других случаев. А если не выплатили, вы имеете право не выходить на работу, даже если других долгов перед сотрудником нет? Именно так посчитала сотрудница одной из компании, обратившись в суд после увольнения.

Суть одного из дел, которое рассматривал Московский городской суд в 2019 году, была в следующем. Компания перестала платить зарплату, и одна из сотрудниц, уведомив письменно, приостановила работу. Позднее организация перечислила долг и компенсацию за задержку зарплаты, а затем направила уведомление о явке на работу. Сотрудница не вышла, и ее уволили за прогул. Женщина обратилась в суд с требованием восстановить ее. Свои действия она считала законными, так как ей не перечислили средний заработок за время вынужденного прогула. Суд решил, что оснований для применения взыскания у компании не было. Отсутствие в связи с приостановлением работы не является прогулом. Организация не выплатила средний заработок за это время, женщина не обязана была возвращаться. Что же об этом говорит закон?

Действительно, в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ, при задержке с зарплатой более чем на 15 дней, сотрудник имеет право приостановить свою работу, пока долг не закроют. Главное — письменно известить об этом организацию. И в это время он может отсутствовать на рабочем месте. Более того, на период приостановления за человеком сохраняется средний заработок. Именно на этот нюанс и обратила внимание сотрудница, подавая иск в суд.

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Оценивая историю, мы еще раз убедились, что зарплата и другие выплаты сотрудникам — самая рискованная тема для работодателей. И за каждую небольшую ошибку придется серьезно расплачиваться. Начать хотя бы с даты начисления зарплаты. На практике мы до сих пор часто встречаем в локальных актах и трудовых договорах фразу — «зарплата начисляется с ... до ...». А это грубейшее нарушение, поскольку указывать надо конкретные числа. Другая похожая история связана с соотношением аванса и зарплаты. Да, трудовое законодательство не говорит о таком термине как «аванс», но зарплата должна платиться не реже, чем каждые 2 недели и за отработанное время. Исходя из этого обе части зарплаты должны хотя бы примерно соотноситься друг с другом. В последние 2-3 года ГИТ и суды это очень внимательно рассматривают.

Тенденции с этим нарушением на лицо. Достаточно вспомнить федеральный закон от 02.12.19 № 393-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику». В соответствии с ним, невыплаченную зарплату могут взыскать принудительно без суда, а инспектор ГИТ наделен правом принимать об этом решение. Более того, могут ужесточить уголовное наказание за невыплату зарплаты. Среди законодателей ходит идея признать это преступлением средней тяжести (сейчас оно относится к небольшой), и тогда максимальный срок лишения свободы за него может составить до 10 лет.

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Возвращаясь к истории с увольнением сотрудницы, можно найти и другую позицию. В нескольких кейсах суды считали, что невыплата среднего заработка не может быть основанием для приостановления работы, так как это не является задолженностью по зарплате. Исходя из этого и решения принимались в пользу работодателей. Но это единичные примеры, и они не отменяют обязанности оперативно закрыть долги. Единственное ограничение — срок давности по нарушению выплаты среднего заработка, так как он составляет 1 год.

В любом случае невыплата зарплаты — одно из самых опасных нарушений. Кроме санкций к работодателю, и без того серьезных, работник получает широкое поле для действий — не ходить на работу, требовать долг и компенсацию, а еще и средний заработок. Поэтому лучше тщательно проверить каждый документ, касающийся зарплаты. И исправить, если необходимо.