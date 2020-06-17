«Ночной бухгалтер». Бонус для ИП: вместо ЕНВД круто прокачают патентную систему

ИП на патенте смогут уменьшать налог на страховые взносы, а также на больничные.

Изменчивый мир

Госдума рассмотрит проект, который серьезно изменит патентную систему налогообложения. Это потребовалось в связи с отменой ЕНВД.

Главное новшество – возможность уменьшать стоимость патента на страховые взносы. Если есть работники, налог можно уменьшить не более чем на 50%. Если работников нет, то без ограничения, вплоть до нуля. Кроме того, патент можно будет уменьшить и на больничные, выплачиваемые работникам за счет ИП. Есть еще выгодное изменение по части площади торговой точки или общепита.

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