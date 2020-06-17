Роструд поменял свое мнение по расчету отпускных после нерабочих дней

Ранее мы писали, что Роструд и Минтруд расходятся во мнении относительно расчета среднего заработка после нерабочих дней.

Минтруд в письме № 14-1-В-585 от 18.05.2020 сообщал, что и нерабочие дни, и суммы начислений за это время из расчета надо исключать на основании подпункту «е» пункта 5 Положения, утвержденным Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.

Роструд консультируя на своем сайте, разъяснял, что ни дни, ни суммы из расчетного периода не исключаются.

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На нашем сайте на днях прошел опрос на эту тему, в ходе которого выяснилось, что большинство бухгалтеров намерены следовать мнению Роструда.

Однако оно поменялось.

Теперь, отвечая на вопросы бухгалтеров, Роструд утверждает, что и дни и суммы надо исключить. Основание: письмо Минтруда от 11.06.2020 г. № 14-1/10/В-4638 о порядке исчисления среднего заработка в условиях принимаемых мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Роструд пишет:

Принимая во внимание, что Указами установлены нерабочие дни, полагаем, что при исчислении среднего заработка период, когда работник освобождался от работы и суммы, фактически начисленные за этот период в соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Положения № 922 не учитываются. Данная норма применяется в отношении работников, которые были освобождены от работы в соответствии с Указами. Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка в установленном статьей 139 ТК РФ и Положением № 922 порядке.

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Напомним, это не первый случай, когда Роструд вынужден поменять свое мнение после выхода разъяснений Минтруда.

Ранее аналогичная ситуация произошла с карантинным больничным во время отпуска: