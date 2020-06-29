Что волнует бухгалтеров, компании которых работают с WildBerries

Работа через интернет-магазины давно стала обыденностью для нашего бизнеса. Продавать товары через WildBerries, Ozon и другие площадки выгодно и удобно, ведь не надо создавать свои сайты, нанимать курьеров и т.д.

Но у бухгалтеров и предпринимателей возникает много вопросов по оформлению документации при работе с тем же WildBerries. Счета-фактуры, накладные на переданные товары, возвраты от покупателей и другие проблемы хочется с кем-то обсудить.

Есть несколько тем у нас в форуме, которые помогут вам разобраться и найти коллег по работе с WildBerries:

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