«Ночной бухгалтер». Работники 65+ идут на пятый больничный. Мужья получают вычеты на мужей

Работники старше 65 лет опять могут уйти на оплачиваемый больничный.

Проход сзади

Правительство РФ согласовало уход работников старше 65 лет на очередной больничный. Не перепутайте даты, отправили задним числом: с 15 июня до окончания режима самоизоляции в конкретном регионе. Очень подробно все расписали в новости.

ЛГБТ-активисты проверили толерантность ФНС. Та в тренде: согласовала мужчине налоговый вычет по расходам на страхование жизни его супруга. Уж и в Семейном кодексе про разнополые браки, и в Конституции, а налоговая чтит заграничные свидетельства. Не придеретесь.

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Налоговики в соцсетях переживают, что компании стали реже просить субсидии на выплату зарплату. Вы, может, думаете, что все сроки вышли? Нет, правительство даже их продлило, обращайтесь.

Но теперь бы поддержка не обернулась учащенной отчетность по работникам.

Загадочным образом

… как понедельник, так у нас на сайте появляется море обзоров и дайджестов, которые вы так любите в начале недели:

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