Клерк.Ру

Новые опасности из-за платежки. Спецрежим для ИП изменят (и им понравится). Неделя на «Клерке»

Предприниматели недовольны отменой вмененки — власти придумали, чем подсластить пилюлю. Бухгалтеры мучаются с новыми правилами платежек по выплатам физлицам. Главное за неделю на «Клерке».

Темы недели

1. Пряники вместо ЕНВД:

ПСН сильно изменят. Поправки понравятся ИП

2. С 1 июня изменились правила заполнения платежных поручений на выплаты физлицам.

ТОП новостей

1. В реестр субъектов МСП в 2020 г. смогут попасть те, кто вовремя не сдал отчетность. Но времени осталось мало;

2. Уведомить сотрудников об электронных трудовых книжках можно будет до 30 октября;

3. Роструд поменял свое мнение по расчету отпускных после нерабочих дней;

4. Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС.

Летняя распродажа на «Клерке». До конца июня все онлайн-курсы Центра обучения «Клерка» с 50% скидкой.

«Ночной бухгалтер»

За 15 июня: Пар без штампа не заселят в один номер. Как нам оплатят работу в нерабочий день парада;

За 16 июня: Порядочным ИП отказывают в положенных субсидиях, нужны долги! Новые коды в платежках;

За 17 июня: Бонус для ИП: вместо ЕНВД круто прокачают патентную систему;

За 18 июня: НДФЛ поднимут до 15%. Для кого?

За 19 июня: Сбербанк ввел новую комиссию на переводы. Пострадают бедные?

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Как оперативно управлять деньгами в кризис. Антикризисная «управленка» для предпринимателей

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Дистанционная работа будет регулироваться по-новому: обзор свежих поправок в ТК РФ

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Как работать с иностранной первичкой и можно ли перейти на электронный обмен с зарубежным контрагентом?

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Самозанятые могут купить себе право на пенсию

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ТОП-10 рабочих моментов, которые бесят бухгалтеров

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Новый Большой брат. Единый регистр граждан: что это и зачем

Конкурс недели

ПСБ запускает конкурс для предпринимателей

Дзен для бухгалтеров

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1. Как теперь считают доход семьи для назначения детских выплат;

2. Как быть, если заявление в ПФР на детское пособие одобрено, а деньги так и не пришли;

3. Названы 15 причин вернуть 70-е годы.

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