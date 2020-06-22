Новые опасности из-за платежки. Спецрежим для ИП изменят (и им понравится). Неделя на «Клерке»

Предприниматели недовольны отменой вмененки — власти придумали, чем подсластить пилюлю. Бухгалтеры мучаются с новыми правилами платежек по выплатам физлицам. Главное за неделю на «Клерке».
Темы недели
ТОП новостей
1. В реестр субъектов МСП в 2020 г. смогут попасть те, кто вовремя не сдал отчетность. Но времени осталось мало;
2. Уведомить сотрудников об электронных трудовых книжках можно будет до 30 октября;
3. Роструд поменял свое мнение по расчету отпускных после нерабочих дней;
4. Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС.
Летняя распродажа на «Клерке». До конца июня все онлайн-курсы Центра обучения «Клерка» с 50% скидкой.
«Ночной бухгалтер»
За 15 июня: Пар без штампа не заселят в один номер. Как нам оплатят работу в нерабочий день парада;
За 16 июня: Порядочным ИП отказывают в положенных субсидиях, нужны долги! Новые коды в платежках;
За 17 июня: Бонус для ИП: вместо ЕНВД круто прокачают патентную систему;
За 18 июня: НДФЛ поднимут до 15%. Для кого?
За 19 июня: Сбербанк ввел новую комиссию на переводы. Пострадают бедные?
ТОП-5 постов
1
Как оперативно управлять деньгами в кризис. Антикризисная «управленка» для предпринимателей
2
Дистанционная работа будет регулироваться по-новому: обзор свежих поправок в ТК РФ
3
Как работать с иностранной первичкой и можно ли перейти на электронный обмен с зарубежным контрагентом?
4
Самозанятые могут купить себе право на пенсию
5
ТОП-10 рабочих моментов, которые бесят бухгалтеров
ТОП-3 статей
1
Новый Большой брат. Единый регистр граждан: что это и зачем
2
3
Конкурс недели
ПСБ запускает конкурс для предпринимателей
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Как теперь считают доход семьи для назначения детских выплат;
2. Как быть, если заявление в ПФР на детское пособие одобрено, а деньги так и не пришли;
3. Названы 15 причин вернуть 70-е годы.