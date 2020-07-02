Как составить текст вакансии без нарушения закона

Какие формулировки в вакансии будут считаться дискриминационными?

Это сведения, относительно которых установлен запрет в ст. 3, 64 ТК РФ, Статья 25 Закона N 162-ФЗ, а именно ограничения или преимущества касательно:

пола, возраста

расы, цвета кожи, национальности

языка, происхождения

имущественного, положения семейного, социального и должностного положения

места жительства

отношения к религии

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников

Поэтому не следует больше употребляться такие и подобные распространенные ранее формулировки, например, «мужчина до 40 лет», «женщины от 20 до 45 лет», «регистрация Москва/Московская область», «русские, славянская внешность», «проживающие в районе станции метро Медведково», и т.д.

Обратите внимание, перечень дискриминирующих признаков является открытым. То есть имеется риск, что суд посчитает дискриминирующим иные, не указанные здесь качества (например, наличие инвалидности, наличие детей). Основной критерий — это характеристики, не связанные с деловыми качествами. П. 10 Постановления Пленума Верховного Суда от 17.03. 2004 г. N 2 указывает, что под делом под деловыми качествами работника, понимаются:

способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации),

личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).

иные требования, обязательные в силу прямого предписания закона, либо которые необходимы в дополнение в силу специфики работы (например, владение иностранным языком, способность работать на компьютере).

Исходя из этого определения, дискриминационными не являются следующие сведения в вакансии:

требования к образованию, квалификации кандидата на вакантную должность («высшее юридическое образование»)

требования к дополнительному образованию (наличие такого или иного сертификата)

требования к опыту (стажу) работы, («стаж работы в сфере управления персоналом не менее 3 лет»)

требования к знаниям специфики работы в какой-либо сфере деятельности (какими конкретными запанями и навыками должен владеть)

владение навыками работы с компьютером и программами («опытный пользователь программы 1С»)

требования к знаниям (уровню знаний) иностранных языков («знание английского языка не ниже Intermediate»)

информация о размере заработной платы, премиях и иных компенсациях (страховка, фитнес и т.д.)

указание на место расположение работодателя (адрес, станция метро)

описание особенностей коллектива и корпоративной культуры компании (например, «молодой амбициозный коллектив», «в компании приветствуется командная работа»)

другая информация (но с учетом указанных выше требований законодательства)

Кроме того, не будет дискриминацией, если ограничения или преимущества установлены федеральным законом (ст. 3 ТК РФ, ст.25 Закона N 162-ФЗ). Например, ст.253 ТК РФ закреплено ограничение на применение труда женщин на подземных работах. Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 утвержден Перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, среди которых указаны и подземные работы. Таким образом, занятие женщиной, например, должности шахтера запрещено законом. Поэтому указание в объявлении на вакансию о рассмотрении кандидатов исключительно мужского пола в данном случае не будет противоречить закону.

📌 Реклама Отключить

Для тех компаний, которые не намерены соблюдать законодательство предусмотрена ответственность. Статьей 13.11.1 КоАП РФ установлена санкция за распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характер в виде штрафа:

на граждан — от 500 до 1 000 рублей;

на должностных лиц — от 3 000 до 5 000 рублей

на юридических лиц — от 10 000 до 15 000 рублей

Что понимается в данном случае под распространением информации?

На этот вопрос отвечает Информация Минтруда РФ от 24.07.2013

Согласно Информации это:

опубликование сведений в печати

трансляцию по радио и ТВ, демонстрацию в кинопрограммах

распространение в сети Интернет

распространение в виде печатной продукции (листовки, буклеты, аудиовизуальная продукция, объявления на досках)

Согласно Информации привлечены к ответственности могут быть:

работодатели

редакции СМИ

владельцы сайтов

если редакция СМИ не является ни физическим, ни юридическим лицом, то может быть привлечен учредитель СМИ, а также главный редактор.

граждане, распространяющие информацию (промоутеры, расклейщики объявлений и др.)

До привлечения к ответственности проверяющие составят протокол. Согласно п. 87 ст. 28.3 КоАП РФ сделать это могут должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ. Например, в г. Москве — должностные лица Департамента труда и занятости населения г. Москвы (постановлению Правительства Москвы от 8.09.2015 г. N 566-ПП). Но данные лица не могут привлекать работодателей к ответственности. Это может сделать только суд (а точнее, мировой судья) в силу ст. 23.1 КоАП РФ.

Обратите внимание, уже имеются реальные дела о привлечении организаций к ответственности по ст.13.11.1 КоАП РФ, как работодателей, так и СМИ (см., например, Постановление Московского городского суда от 25.12.2015 г. N 4а-4287/2015, Постановление Самарского областного суда от 17.02.2015 г. по делу N 4а-147\2015).