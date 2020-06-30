«Ночной бухгалтер». Про что Путин не сказал в своем обращение, а мы ждали

Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами.

Мы не поняли

Господин президент, а где ваш комментарий по поводу обнуления? Мы ждали.

Путин крайне лаконично обратился к нации накануне 1 июля – основного дня голосования за поправки в Конституцию. А мы уж было привыкли к милому коронавирусному сериалу. Но коротко Путин не умеет, хотя мы за 20 лет это уже уяснили. И пока вопрос президентства до 2036 года так и повисает в воздухе, нам можно фантазировать о внешнем виде главы на свой страх и риск.

Всем пис

И все-таки мир меняется. В 87-м вы стояли в очереди за продуктами. Теперь стоите в электронной шеренге, чтобы зарегистрировать бизнес.

Грустно, но мы привыкли.

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Вопросы, на которые можно отвечать бесконечно

ИП переводит деньги с расчетного счета на свою личную карту. Может ли банк за это ограничить доступ к счету? (отвечает банк)

Я устал, я ухожу. Что опять изменилось в сроках и отчетности?

Завтра маркировка обуви обязательна. Что будет, если я не готов и как подготовиться?

Ваша решившая голосовать не электронно редакция