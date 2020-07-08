Что важно знать про отпуск до полугода от начала работы

Ежегодно предоставляемый отпуск вновь принятому на работу работнику нужно заработать — таково правило, закрепленное в ТК РФ. Однако возможны ситуации, когда отдых предоставляется досрочно. О них — в нашем материале.

Возникновение права на отпуск

Возможность ухода в ежегодный отпуск у вновь принятого на работу лица появляется лишь после полугода непрерывной работы у нового работодателя (ст. 122 ТК РФ), хотя возможно и отклонение от этого правила. Возникновение отклонений вызывается наличием:

обстоятельств, обязывающих работодателя отпустить работника в отпуск в удобное для него время (в т. ч. досрочно);

взаимного согласия сторон трудового договора на досрочное предоставление времени отдыха.

Уход в отпуск в последующие годы с обязательной отработкой какого-либо промежутка времени из того периода, за который предоставляется ежегодный отдых, никак не связывается (ст. 122 ТК РФ). Т. е. отпуск всегда (в т. ч. и в первый год работы) можно получить авансом. В дальнейшем работник должен будет либо отработать период, за который он получил отпуск, либо из его дохода при увольнении будут удержаны излишне выплаченные отпускные (ст. 137 ТК РФ).

📌 Реклама Отключить

Сведения о промежутке времени, предназначенном для отпуска работника в году его трудоустройства, работодатель добавит к графику отпусков, утвержденному им до наступления текущего года. И этот график будет соблюдаться, если у работника не возникнут обстоятельства, в силу которых он сможет попросить о переносе времени отдыха.

Обстоятельства, обязывающие предоставить отпуск досрочно

К числу обстоятельств, обязывающих работодателя отпустить работника в отпуск до истечения полугода, относятся (ТК РФ):

беременность — предоставление ежегодного отпуска увязывается с отпуском по беременности и родам и происходит непосредственно до или после него (ст. 122, 260);

наличие у работника возраста менее 18 лет (ст. 122, 267);

усыновление ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев (ст. 122);

факт ожидания мужем рождения ребенка его женой в период оформленного ей отпуска по беременности и родам (ст. 123);

наличие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет — имеет значение для одного из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающих такого ребенка (ст. 262.1);

наличие в семье более 2-х детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2);

факт предоставления ежегодного отпуска по месту основной работы — для совместителей (ст. 286).

Право предоставления отпуска в удобное для работника время закреплено также и в других нормативных актах. Например, досрочно временем отдыха могут воспользоваться:

супруги военнослужащих (одновременно с отпуском, предоставленным супругу) — п. 11 ст. 11 закона «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ;

лица, награжденные знаком «Почетный донор России», — подп. 1 п. 1 ст. 23 закона «О донорстве…» от 20.07.2012 № 125-ФЗ;

лица, подвергшиеся воздействию радиации, — п. 15 ст. 2 закона «О социальных гарантиях…» от 10.01.2002 № 2-ФЗ, п. 5 ст. 14, п. 1 части 2 ст. 15 закона «О социальной защите…» от 15.05.1991 № 1244-1

инвалиды боевых действий 1-2 групп — подп. 17 п. 1 ст. 14 закона «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ;

участники ВОВ — подп. 13 п. 1 ст. 15 закона № 5-ФЗ;

ветераны боевых действий — подп. 11 п. 1, подп. 4 п. 2, подп. 3 п. 3 ст. 16 закона № 5-ФЗ;

военнослужащие частей, не входивших в состав действующей армии в период ВОВ, а также военнослужащие, награжденные орденами или медалями за службу в период ВОВ, — п. 9 ст. 17 закона № 5-ФЗ;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда, — подп. 9 п. 1 ст. 18 закона № 5-ФЗ;

лица, работавшие в период ВОВ в тылу на оборонительных и военных объектах, — подп. 10 п. 1 ст. 19 закона № 5-ФЗ;

Герои Труда (социалистического и РФ) и полные кавалеры ордена Трудовой Славы — п. 2 ст. 6 закона «О предоставлении социальных…» от 09.01.1997 № 5-ФЗ;

Герои (СССР и РФ) и полные кавалеры ордена Славы — п. 3 ст. 8 закона «О статусе Героев…» от 15.01.1993 № 4301-1.

В иных случаях работодатель не обязан, но может дать согласие на досрочное предоставление отпуска.

📌 Реклама Отключить

О наличии обстоятельств, дающих работнику право на использование отпуска в удобное для него время, может быть известно уже на момент его трудоустройства. В этом случае в график отпусков данные по времени отдыха такого работника сразу вносятся с учетом его пожеланий, и в досрочный отпуск он пойдет по графику.

Но соответствующие обстоятельства могут возникнуть и позже даты принятия на работу. Чтобы изменить период отдыха, зафиксированный в графике отпусков по истечении первого полугода работы, работнику потребуется подать работодателю заявление с просьбой о переносе времени отпуска и пояснением причин, в силу которых появилась возможность претендовать на такой перенос. Причину следует подтвердить копиями документов, свидетельствующими о ее наличии.

Если же работнику потребуется досрочный отпуск по какой-либо иной причине, не обязывающей работодателя дать согласие на него, то тоже придется оформить заявление с просьбой о переносе времени отдыха и указанием, для чего нужен этот перенос. Однако работодатель вправе в такой ситуации не удовлетворить просьбу работника.

Подводим итоги