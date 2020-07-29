Никогда такого не было и вот опять: государство разработало еще одну программу компенсаций. На этот раз — кэшбэки за турпоездки. Правда — как всегда — в программе много оговорок.

В Крыму бонусов нет. До осени

Программа компенсаций стартует уже в августе и продлится до 20 декабря 2020. Суть в том, что вы можете получить от государства кэшбэк при оплате туров и бронировании отелей по России. Для этого нужно соблюсти ряд условий.

Во-первых, выбрать регион поездки на сайте Ростуризма, так как в некоторых областях программа начнет действовать только с 1 октября. И во-вторых, оплатить турпоездку сразу — не частями — и обязательно картой «МИР».

А в отпуск, судя по всему, наши читатели ну очень хотят.

Врачи — молодцы. А осень и зима близко

Время действительно быстро бежит, а потому Владимир Путин собрал сегодня совещание по поводу обстановки с эпидемией в стране и подготовки к зиме. Пришли к тому, что все налаживается, но надо быть бдительными и вторую волну не допустить. Не рисковать, в общем.

Впрочем, к осенне-зимнему периоду готовится не только правительство, но и родители первоклассников. И вот для них новости не очень хорошие: канцтовары подорожали на целых 55%.

Что такое подписка на РКО и как она поможет сэкономить? Ак Барс Банк запустил уникальную услугу — подписку на РКО. Теперь при оплате РКО на 3, 6 или 12 месяцев, помимо скидки, предприниматель получит в качестве бонуса полезные сервисы. Что же это за сервисы и бонусы? корпоративная карта с кешбэком;

сервис проверки контрагентов «Светофор»;

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Зарплаты снижать нельзя — губернаторам

Тем временем губернатор Амурской области, например, не будет снижать себе зарплату. Говорит, она у него 200 тысяч рублей. А еще говорит, что от нее зависят зарплаты его подчиненных.

Может быть, и правда все не так однозначно, и человек в самом деле о своей команде заботится?

И опять о нерабочих днях

«Нерабочие» дни 2020 надолго останутся в наших сердцах (и отчетности). Но напоследок хорошая новость: они теперь войдут в стаж для досрочной пенсии.

Ваша пока не съездившая в Крым редакция