Никогда такого не было и вот опять: государство разработало еще одну программу компенсаций. На этот раз — кэшбэки за турпоездки. Правда — как всегда — в программе много оговорок.
В Крыму бонусов нет. До осени
Программа компенсаций стартует уже в августе и продлится до 20 декабря 2020. Суть в том, что вы можете получить от государства кэшбэк при оплате туров и бронировании отелей по России. Для этого нужно соблюсти ряд условий.
Во-первых, выбрать регион поездки на сайте Ростуризма, так как в некоторых областях программа начнет действовать только с 1 октября. И во-вторых, оплатить турпоездку сразу — не частями — и обязательно картой «МИР».
А в отпуск, судя по всему, наши читатели ну очень хотят.
Врачи — молодцы. А осень и зима близко
Время действительно быстро бежит, а потому Владимир Путин собрал сегодня совещание по поводу обстановки с эпидемией в стране и подготовки к зиме. Пришли к тому, что все налаживается, но надо быть бдительными и вторую волну не допустить. Не рисковать, в общем.
Впрочем, к осенне-зимнему периоду готовится не только правительство, но и родители первоклассников. И вот для них новости не очень хорошие: канцтовары подорожали на целых 55%.
Что такое подписка на РКО и как она поможет сэкономить?
Ак Барс Банк запустил уникальную услугу — подписку на РКО.
Теперь при оплате РКО на 3, 6 или 12 месяцев, помимо скидки, предприниматель получит в качестве бонуса полезные сервисы.
Что же это за сервисы и бонусы?
- корпоративная карта с кешбэком;
- сервис проверки контрагентов «Светофор»;
- онлайн-бухгалтерия;
- личный помощник;
- сервис по проверке рисков блокировки счетов «Ревизор».
И кроме этого, каждый месяц получите дополнительные спецпредложения от партнеров банка. Узнайте все подробности о подписке
Зарплаты снижать нельзя — губернаторам
Тем временем губернатор Амурской области, например, не будет снижать себе зарплату. Говорит, она у него 200 тысяч рублей. А еще говорит, что от нее зависят зарплаты его подчиненных.
Может быть, и правда все не так однозначно, и человек в самом деле о своей команде заботится?
И опять о нерабочих днях
«Нерабочие» дни 2020 надолго останутся в наших сердцах (и отчетности). Но напоследок хорошая новость: они теперь войдут в стаж для досрочной пенсии.
Ваша пока не съездившая в Крым редакция