Как хороши казались новости от Ростуризма! Но счастье было преждевременным. Турпоездки с кэшбэками от государства будут продавать всего неделю. И пока неизвестно, когда.

Главное — не попасть под волну (вторую)

Предполагалось, что программа компенсаций туров по России для наших граждан очень поможет развитию внутреннего туризма, но не тут-то было. Теперь выясняется, что окно продажи таких туров откроется неизвестно когда, а успеть нужно будет всего за неделю. Как все это будет выглядеть, учитывая другие оговорки в программе, совсем непонятно.

Пока придется отдыхать по-старому и с осторожностью. Потому что Минпромторг уже готовит план «Б» на случай второй волны коронавируса. Как думаете, она будет?

Денег нет. Но вы держитесь

От первой волны, как вполне очевидно, бизнес все еще не отошел. Поэтому тут рассказываем, как быть с морем долгов и невыполненных обязательств, если у вас уже опускаются руки. А еще о том, как быстрее всего разгрести завал документов при этом.

Не пришел в себя, конечно, не только бизнес, но и каждый из нас. Росстат посчитал, насколько все плохо.

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И опять о поправках

А еще внезапно обнаружилось, что 1 июля поправки в Конституцию вошли не все. Разработали гораздо больше. Так вот «неучтенку» президент поручил включить в другие законы.

От повестки дня мы решили запастись валерьянкой — и попутно узнали, что стоимость лекарств выросла в среднем на 24% по сравнению с прошлым годом. То ли еще будет...