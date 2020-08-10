Может ли компания предоставить своей «дочке» сотрудника на время?

Часто в практике возникает ситуация, когда дочерней компании нужен временно специалист из головной организации. Логично предположить, что это можно оформить командировкой или переводом. Но иногда сотрудник выводится на время за штат, и работодатель сталкивается с понятием аутстаффинга или заемным трудом. И это весьма рисковая зона.

Как это ни удивительно, в российском законодательстве нет и никогда не было понятия аутстаффинга. При этом, по сути, это является «лизинговой схемой». Безусловно, работники не могут выступать предметом лизинга, поэтому речь идет о предоставлении персонала. Иначе говоря – о заемном труде.

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Между тем, заемный труд в России запрещен. Уточню, что под этим термином подразумевается труд по распоряжению руководителя, но в интересах и под управлением организации, которая не является работодателем для этого человека. Это, в частности, фиксирует ст. 56.1 ТК РФ, юридически запрещая заключать договор аутстаффинга. Однако предоставить временно сотрудника в свою дочернюю организацию можно, просто с некоторыми условиями.

Во-первых, как обычно и бывает, в любом правиле в нашей стране есть исключения.

Например, ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» перечисляет требования при осуществлении деятельности, связанной с предоставлением труда работников. И одна из статей закона говорит о возможном заключении договора на такую услугу. В частности, это может быть договор, по которому исполнитель временно направляет работников с их согласия к заказчику для выполнения трудовых функций, которые определены в их трудовых договорах. Заказчик, конечно же, обязан оплатить услуги и использовать труд этих сотрудников только в соответствии с их функциями.

Заключать такой договор могут лишь определенные компании. К ним относятся частные агентства занятости, а также другие юридические лица, если работники направляются в аффилированную организацию.

Следовательно, головная компания может предоставить своей «дочке» работника для выполнения им его трудовых функций. Главное, чтобы соблюдалась аффилированность или было акционерное соглашение.

В то же время, на сегодня законодательство не регулирует труд таких работников, когда речь идет о головном предприятии и дочернем обществе. ТК РФ лишь намекает, что правила устанавливают федеральные законы. Увы, но таких пока нет, поэтому непонятно, на что могут опираться работодатели, временно предоставляя сотрудников. Отсюда – и риски, ведь любое неверно трактованное действие может привести к нарушению трудового законодательства.

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Но есть и менее рискованный вариант – использовать договор аутсорсинга, так как он не предусматривает передачу под руководство и контроль заказчика работников исполнителя. Суть такого соглашения в том, что сервис оказывается по договору возмездного оказания услуг. Как правило, это непрофильные виды деятельности для заказчика услуг, например, юридическое сопровождение для компании по прокату автомобилей

Так или иначе, отсутствие в законе четких норм, которые регулируют временное направление сотрудников к другим юрлицам, - остается зоной для риска для бизнеса. При этом и список организаций, которые могут заниматься такой деятельности, остается узким. Ведь если компания не является аффилированной, то получить «поддержку» от головного офиса ей будет проблематично. И в таких случаях выход по сути лишь один – аутсорсинг.