Похоже, старые формы заявлений о регистрациях юрлиц можно будет выкинуть на свалку. Готовится приказ ФНС о введении новых форм заявлений для регистрационных действий с компаниями и ИП.

Новый завет от ФНС

Для тех, кто постоянно занимается открытием, закрытием компаний, а также внесением по ним изменений, может поменяться настольная книга. Приказ от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ потеряет силу, а на его место придет другой. Правда, когда это будет — пока неизвестно, новый приказ только выложили на общественное обсуждение.

Некоторые из форм регистраций сохранят номера, которые были раньше: к примеру, для первичной регистрации Р11001. А некоторые получат новые номера. Например, Р13014 — теперь еще и универсальная форма, с ее помощью можно будет внести изменения как в устав, так и в ЕГРЮЛ.

Для закрытия компании появится универсальная форма Р15016. И совершенно новой будет Р18002 о регистрации международной компании.

О ценах и валютах

Инфляция уже неделю на нуле, сообщает Росстат. Значит ли это, что цены перестанут расти? Ведь только с начала года они поднялись в среднем на 3% — и это, конечно, только официальные данные.

Но впереди прогрессивное будущее — вероятно, считает Сбербанк, планируя выпуск своей цифровой валюты. Говорят, что она будет привязана к рублю. Только кто будет использовать новую валюту и зачем она нужна, пока непонятно.

Несправедливость есть? А если найду?

Работающим пенсионерам провели перерасчет пенсий: с 1 августа они получат немного больше, чем раньше. Примерно на 200-300 рублей. Так мало, конечно, лучше, чем ничего, но...

А еще в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату для лиц, ухаживающих за инвалидами, в размере 10 тысяч рублей. Авторы считают, что это поможет устранить социальную несправедливость в отношении выплат опекунам сейчас.

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Ваша справедливая редакция