«Ночной бухгалтер». Осталось меньше месяца – и ИП начнут массово закрывать. И это хорошо

Перестали сдавать отчетность? Значит вскоре вас могут исключить из ЕГРИП. Таких исключенных, скорее всего, будет много и на самом деле это хорошо — не будет копиться годами задолженность по страховым взносам.

У вас есть ИП? Тогда мы идем к вам!

Итак, о каких закрытиях ИП речь? Об этом мы на «Клерке» уже писали. Все дело в том, что уже с 1 сентября налоговая будет вправе исключить недействующих индивидуальных предпринимателей из Единого госреестра ИП. Чтобы этого избежать, нужно, чтобы у вас не было налоговых недоимок и несданной отчетности. Не будете сдавать отчетность в течение 15 месяцев и не уплатите хотя бы 1 рубль налогов — вас закроют.

Плохая новость в этом тоже есть: после этого 3 года вы не сможете зарегистрироваться как ИП.

Кроме того, ходят слухи о возможности спасти многострадальный ЕНВД. Во всяком случае, группа сенаторов отправила в Госдуму законопроект о том, чтобы сохранить ЕНВД до 2024 года. Один из ключевых аргументов — то, что отмена этого режима приведет, по оценкам экспертов, к росту налоговой нагрузки от 1,5 до 10 раз. Такие дела.

Снизу постучат?

Центробанк считает: экономика в России своего «дна» уже достигала в мае, а теперь восстанавливается. Мол, есть к тому множество факторов.

Впрочем, в ЦБ признают, что эти факторы будут исчерпаны в ближайшие месяцы и оказывать поддержку экономике в 2021 году придется с помощью денежно-кредитной политики. Как думаете, будет еще хуже?

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Проверяй, но доверяй

Хорошие новости: бизнес проверять стали значительно реже.

В среднем, количество проверок упало в два раза в первом полугодии 2020-го по сравнению с прошлыми периодами. И знаете, никто от этого не пострадал.

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