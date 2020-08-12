«Ночной бухгалтер». Каникулы взять можно, но не всем. Почему банки отказываются слушать ЦБ

Центробанк тут давеча заявлял о том, что, мол, заботится о банковской системе и продлевает послабления для нее на период коронакризиса. Ура, подумали мы. Это же хорошо! Но не тут-то было.

Ай-яй-яй, нельзя так делать

Заемщики массово жалуются на нарушения банков при предоставлении кредитных каникул. То заявки клиентов теряются, то банк навязывает собственные программы рассрочки, то требуют не предусмотренные законом документы.

Жалоб много с разных сторон. И знаете что? Центробанк, оказывается, в курсе событий. И принимает меры. Только меры эти — в виде информационных писем с рекомендациями, которые банки исполнять не обязаны. Поэтому игнорируют. Удобная позиция, верно?

Кто накормит безработных

И вся эта банковская история — на волне стремительного увеличения армии безработных. Особенно в сферах торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, транспортной отрасли.

Это вполне объясняется катастрофическим падением прибыли российского бизнеса — в марте-мае 2020 года примерно на 67%. И это без учета малого бизнеса.

Говорят, однако, что оставшимся без работы помогут (власти). В Думу внесли проект закона о помощи тем, чей доход в период действия режима повышенной готовности или ЧС оказался ниже прожиточного минимума. Но примут ли его? Большой вопрос.

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Снова постскриптум. Хорошие новости

Помните, вчера в «Ночном бухгалтере» мы писали про субсидии от государства для бизнеса на профилактику коронавируса? Так вот, срок подачи заявления продлили еще на целый месяц, до 15 сентября. Можно немного выдохнуть.