«Ночной бухгалтер». Требуют ли наши сердца перемен? Форму 6-НДФЛ радикально изменят

В новой форме 6-НДФЛ не будет дат фактического получения дохода и удержания налога. С изменениями, если честно, пока разобрались, у нас немного сломался мозг.

Я почему раньше злым был? Потому что у меня новой 6-НДФЛ не было

Радикальные перемены формы 6-НДФЛ связаны, в первую очередь, с отменой справок 2-НДФЛ. Теперь данные о доходах каждого физлица надо будет указывать в приложении 1 к расчету 6-НДФЛ. А еще появится срока с данными об излишне удержанном налоге (сейчас такой нет).

Изменений, в общем, много — и улучшили ли от этого форму, большой вопрос. В любом случае, пока это только проект, и если даже он будет принят, то применяться будет с 2021 года.

То ли платно, то ли нет

Уведомления по карте «Сбербанка» больше не будут бесплатными, внезапно выяснилось сегодня. И уже к вечеру банк эту информацию опроверг. Откуда вообще она появилась, непонятно. Чья-то ошибка, или «Сбербанк» передумал?

И немного о наличных. Ленты новостей сегодня зашумели о новой купюре в 300 рублей. Ее выпуск хотел приурочить к трёхсотлетию Екатеринбурга депутат Андрей (не Артур) Пирожков, но Центробанк в такой инициативе отказал.

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Опять гречка

Впрочем, зачем нам новые купюры — непонятно, ведь доходы россиян от этого выше не станут, а наоборот, продолжат падать, как сейчас.

Из-за этого рынок роскоши ожидает падение продаж примерно на 45%. А самый популярный продукт года — гречка, которая подорожала больше всех остальных товаров.

Невероятная история, неправда ли?