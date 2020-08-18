Как пандемия повлияла на российские банки? Мнения экспертов

Рост кредитных портфелей замедлился практически до нулевых отметок. Заемщики, оказавшиеся в трудном финансовом положении, начали активно реструктуризировать кредиты. Капитал оставался стабильным, но следует учитывать, что многие банки, видимо, воспользовались предоставленной Центробанком возможностью не создавать дополнительные резервы под реструктуризированные кредиты.

Поэтому неудивительно, что акции российских банков на фоне негативных ожиданий инвесторов в конце марта падали ударными темпами. Просадка бумаг Сбербанка (тикеры: SBER, SBERP) достигала более 32% от уровней начала года, ВТБ (VTBR) – 39%, Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) – 31%, МКБ (Московский кредитный банк, CBOM) – 17%, глобальных депозитарных расписок ТКС (Тинькофф кредитные системы, TCSG) – 38%; максимальная просадка индекса МосБиржи (IMOEX) составила 31%.

📌 Реклама

Постепенно начал восстанавливаться и финансовый результат. В июне банки заработали около 70 млрд руб. (доходность на капитал – около 8% в годовом выражении), то есть около 70% прибыли всего II квартала. Это ниже среднемесячной прибыли по прошлому году (около 110 млрд руб. без учета влияния перехода на МСФО 9), но здесь важна динамика.

Фондовый рынок, как обычно, с оптимизмом воспринял признаки если не улучшения, то хотя бы стабилизации ситуации – в июне и июле акции российских банков демонстрировали уверенный рост. На начало августа обыкновенные акции Сбербанка и ВТБ торговались на уровнях порядка 85% от котировок начала года, бумаги ТКС на МосБирже и вовсе показывали феноменальный рост на 40%.

📌 Реклама

Например, из банковской отчетности непонятно, как реально повлиял кризис на качество кредитных портфелей. В частности, поскольку ЦБ разрешил не отражать в ней ухудшение качества ссуд при их реструктуризации. Кроме того, по многим заемщикам нет определенности относительно перспектив их бизнеса.

Мнения экспертов

📌 Реклама

— Сбербанк, несмотря на размеры, работает с очень хорошей рентабельностью капитала, RoE на уровне более 20% – это много не только по российским меркам, но и по мировым стандартам. Сейчас рыночная капитализация Сбербанка – в районе одного капитала, тогда как исторически он торговался на уровнях 1,2–1,3.

ВТБ сейчас торгуется на уровнях порядка 0,3 капитала, то есть гораздо ниже, чем Сбербанк. Размер дивидендов банка меняется год от года, причем по не совсем понятной для инвесторов логике: банк то увеличивает выплаты дивидендов до 50% чистой прибыли, то платит существенно меньше ожиданий рынка. Инвесторам такие колебания не нравятся, лучше бы банк последовательно (пусть и меньшими темпами) наращивал выплаты.

Когда вы качественно и поступательно двигаетесь вперед, принимаете предсказуемые решения, это повышает оценку стоимости бизнеса в глазах инвесторов. Если ВТБ перейдет к такой политике, он может рассчитывать на мультипликатор, близкий к мультипликатору Сбербанка, поэтому я считаю, что теоретически у ВТБ потенциал роста больше за счет возможности улучшения инвестиционного кейса.

📌 Реклама

Александр Бахтин, инвестиционный стратег БКС: «С бумагами ТКС история, наверное, уже отыгранная»

— Сейчас мы видим, что самые пессимистичные прогнозы не оправдались, наоборот, банковская отрасль проходит кризис относительно комфортно. Поэтому дальнейший потенциал роста банковских акций сохраняется.

В первую очередь мы выделяем Сбербанк. Последняя отчетность – лучше ожиданий. Чистая процентная маржа увеличилась, чистая прибыль оказалась выше нашего прогноза. Поэтому по Сбербанку мы видим перспективу продолжения восходящего тренда, потенциал роста – около 20%, целевой уровень – 280 руб. за обыкновенную акцию на годовом горизонте.

У ВТБ ситуация традиционно сложнее по сравнению со Сбербанком: меньше драйверов для роста, более существенное падение объемов банковского бизнеса в нынешний кризис. Тем не менее с учетом исторической динамики котировок у ВТБ есть потенциал роста порядка 10% от текущих уровней.

📌 Реклама

С бумагами ТКС история, наверное, уже отыгранная, основной потенциал роста от уровней просадки в марте – апреле реализован, здесь рекомендация скорее «держать», более того, от текущих уровней есть возможность для коррекции в случае изменения настроений на рынке.

Михаил Ганелин, аналитик «Атона»: «Если будет коррекция, акции ТКС – хороший кандидат на покупку»

— Исторически Сбербанк торгуется на уровне в среднем 1,2 капитала. Грубо говоря, когда он уходит к единице и ниже, его надо покупать, когда больше 1,2–1,3 – его, возможно, надо продавать. В конце июля был конференц-колл с менеджментом, в ходе которого финансовый директор банка четко сказал, что банк готов направить 50% чистой прибыли на дивиденды за 2019 год.

Таким образом, дивидендная доходность (исходя из котировок на конец июля) составит порядка 8,5% по обычным акциям и 9,5% – по привилегированным. Очевидно, что дивиденд за 2020 год упадет, но даже если он упадет на 25–30%, все равно это хороший для Сбербанка уровень.

📌 Реклама

Бумаги ТКС уже сильно выросли после весеннего провала и вышли на исторический максимум в рублевом эквиваленте. Сейчас они довольно дороги, покупать их на таких уровнях не хотелось бы, но если будет коррекция – это хороший кандидат на покупку. Банк Тинькофф – одна из самых быстрорастущих компаний в России. У нас таких компаний не очень много, вложения в его акции с горизонтом в 2–3 года в любом случае выглядят перспективными вне зависимости от краткосрочной рыночной конъюнктуры.

Наталья Малых, ведущий аналитик «Финама»: «Сбербанк выглядит недооцененным»

— Мы повысили рекомендацию по Сбербанку до «покупать» с целевой ценой 252 руб. по обыкновенным акциям и 227 руб. – по привилегированным на июнь 2021 года. Обыкновенные акции Сбербанка сейчас оцениваются в 7,7 годовой прибыли 2020 года против медианы по российским банкам в 7,2, 11,5 годовых прибылей банков emerging markets и 12,3 прибылей аналогов в развитых странах.

📌 Реклама

Если посмотреть на дивидендный мультипликатор Price/Dividend, то Сбербанк выглядит недооцененным. Если ориентироваться на дивиденды за 2019 год, то по P/D у Сбербанка оценка в 11,8 при 18,9 по российским банкам и 15–17 – по зарубежным, то есть инвестиции в его акции окупаются дивидендами быстрее.

Акции ВТБ сейчас оценены вполне справедливо. Мы ожидаем, что кризис затронет банк в большей степени, чем Сбербанк, его прибыль по итогам года может сократиться примерно вдвое. Кроме того, в отношении дивидендов ВТБ за прошлый год в полном объеме у нас нет той уверенности, как по Сбербанку. На мой взгляд, котировки сейчас готовы к частичному сокращению первоначального плана по дивидендам по обыкновенным акциям, но не к полной их отмене.

Александр Зюриков, директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб»: «Сбербанк – чуть ли не единственный вариант в секторе»

📌 Реклама

— Банковский сектор является процикличным, то есть сильно зависит от состояния экономики в целом. Российская экономика в последние годы показывала крайне низкие темпы роста, что давило на доходы банков. Сейчас, в результате частичного закрытия экономики на «карантин», доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 года составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала, по данными Росстата, более чем в 2 раза.

Это заставит банки существенно нарастить резервы, что сократит прибыль. Поэтому мы не ожидаем роста акций банковского сектора. Вероятнее всего, после отскока нас ждет стагнация до конца года.

Наиболее интересными вариантами инвестирования в акции в банковском секторе являются бумаги Сбербанка. Высокая дивидендная доходность, большая (чем, например, у ВТБ) защищенность в кризисной ситуации с точки зрения достаточности капитала и высокая ликвидность делают акции Сбербанка чуть ли не единственным вариантом в секторе.

📌 Реклама

Хотя стоит отметить, что, с точки зрения относительных оценок, ВТБ с P/BV на уровне 0,4 в долгосрочной (от года) перспективе выглядит достаточно привлекательно.