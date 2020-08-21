«Ночной бухгалтер». Разблокировка счета будет занимать две недели. С хвостиком

Центробанк прорабатывает вопрос ощутимого ускорения реабилитации клиентов — исключения из черных списков и разморозки их счетов.

И на том спасибо

Удобные формулировки, благодаря которым банки направо и лево могут блокировать без вины виноватых предпринимателей, пока так и останутся в 115-ФЗ. Зато есть шанс, что всего 15 дней будет уходить на разморозку.

Бизнес бы хотел за 15 минут, но его как обычно спрашивать не стали.

Машины можно будет регистрировать в МФЦ. Правительство, спасибо, беспредельная благодать, что не в налоговой.

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И вечный сбой

Покой нам только снится. Уже и не снится, спать не дают. Ночами стали сыпаться смски, что пришло требование из ИФНС. Внутри все, что угодно.

То ошибки программы и недосмотр налоговиков, а вот что с косяками бухгалтерии... расплачиваться из своего кармана?

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Хозяйственное

Решили в пятницу без статейных подборок. Но всем, кто в выходные будет мариновать и закручивать — наш бухгалтерский ликбез: Что такое запасы.

Ваша маринованная редакция