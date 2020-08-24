Работодатель заставляет уволиться, а вы не хотите. Что делать?
Работодатель решил, что сотруднику пора уходить из компании. Но уволить он его, если работник ничего не нарушал и не попал под сокращение, не может. Тогда начальник приходит с ультимативным заявлением: «Пиши заявление по собственному желанию».
Что говорят юристы? Законно ли такое требование работодателя и куда жаловаться, если он настаивает на заявлении?
Почему работодатель просит работника написать заявление по собственному?
Когда работодатель просит работника написать заявление по собственному желанию, очевидно, что он не хочет продолжать с ним трудовые отношения. Но, чтобы избавиться от неугодного сотрудника, принятого на работу в соответствии с трудовым кодексом РФ, одного желания недостаточно: нужны объективные причины.
Даже если работодатель очень хочет уволить вас, просто так это сделать не получится. В статье 81 Трудового кодекса РФ говорится, что причины для расторжения трудового договора по инициативе работодателя могут быть следующие:
ликвидация организации либо прекращение деятельности ИП;
сокращение штата работников;
недостаточная квалификация работника;
многократное нарушение трудовых обязанностей без уважительных причин;
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
утрата доверия к работнику, обслуживающим денежные или товарные ценности;
однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (например, прогул);
однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (если это руководитель организации или его заместитель);
аморальный проступок;
представление подложных документов при заключении трудового договора.
Нельзя уволить работника, если он находится на больничном или в отпуске.
Как мы видим, ни один из пунктов не говорит о том, что работника можно уволить по желанию работодателя.
Если вы не совершали действий из списка или у работодателя нет доказательств, то он не может уволить вас просто потому, что у него возникло такое желание.
Компаниям иногда приходится увольнять людей по сокращению штата. Чтобы сэкономить и на этом, сотрудников иногда просят написать заявление по собственному желанию. Но тогда работник не получит выплаты, которые ему полагаются при увольнении по сокращению штатов. В этом случае лучше обращаться к юристу.