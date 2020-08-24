Работодатель заставляет уволиться, а вы не хотите. Что делать?

Законно ли требование написать заявление по собственному?

Работодатель может предложить вам написать заявление по собственному желанию, но требовать этого он не имеет права.

Трудовые взаимоотношения — это договор, у которого есть две стороны, и принимать решения стороны должны путем переговоров.

Куда жаловаться, если работодатель настаивает на заявлении об увольнении?

Во-первых, стоит поговорить с работодателем и постараться выяснить причину его требований. Может быть, ситуацию удастся уладить мирным путем.

Если этот способ не работает и начальник продолжает на вас давить, можете обратиться в Государственную инспекцию труда (Роструд). Обращение обязательно должно быть составлено в письменной форме (лучше также продублировать его по почте), и его стоит отнести лично в соответствующий отдел Роструда. По вашему заявлению инспекция должна инициировать проверку. Если выявят нарушения, работодатель получит штраф.

Если вас пытаются склонить к написанию заявления по собственному желанию, вам вряд ли будут угрожать открыто, поскольку есть риск, что вы запишете разговор и сможете использовать это против компании.

Что реально может сделать начальник, чтобы выжить сотрудника из компании?

Самый простой способ — отслеживать нарушения режима трудового распорядка. Ни один, даже самый дисциплинированный, работник не может ежедневно минута в минуту следовать правилам трудового распорядка. Кто-то где-то задержался на пять минут, на 10 минут позже пришел с обеда, отпросился по семейным обстоятельствам и т. д. Работодатель, который хочет выжить сотрудника, в первую очередь начнет фиксировать все подобные моменты, заставлять писать объяснительные и выносить дисциплинарные взыскания.

Второй популярный метод — не принимать результаты работы сотрудника, заставлять его бесконечно переделывать работу до тех пор, пока он сам не напишет заявление.

Есть один случай, который произошел в кризис. Естественно, никто не хотел платить дополнительных компенсаций сотрудникам при сокращении, поэтому во многих организациях собирали людей и просили уволиться по собственному желанию. В одной компании собрали группу и попросили написать заявления. Написали все, кроме одной сотрудницы. Она не хотела терять рабочее место.



В результате в течение месяца ее руководитель планомерно не принимал результаты ее работы, заставляя бесконечно всё переделывать. В итоге она уволилась сама, при этом пережив глубочайший стресс и заработав нервное истощение.

Поэтому, если вас пытаются выжить с работы, задумайтесь, стоит ли она тех стрессов, которые вы получите, пытаясь остаться.

Также известен случай, когда сотрудников просто обманывали. Начальник приглашал к себе сотрудника и просил написать заявление по собственному желанию, мотивируя это переводом на должность к другому юридическому лицу, входящему, например, в группу компаний работодателя.

На следующий день работника обещали оформить на новую должность. Ничего не подозревающий сотрудник писал заявление, а на следующий день получал расчет и трудовую книжку. Естественно, к другому юридическому лицу его никто не оформлял.

В подобных случаях надо писать два заявления — одно об увольнении, другое о приеме на работу. На последнем должны быть подписи и печати работодателя — только тогда можно отдавать в кадры свое заявление об увольнении по собственному желанию.

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В каких случаях можно согласиться с работодателем и написать заявление по собственному желанию?

Если начальник пригласил вас к себе в кабинет и предложил написать заявление, скорее всего, мирно остаться на этой работе у вас уже не получится.

Но вы можете выторговать для себя наиболее приемлемые условия. Например, попросить уволиться не сейчас, а через месяц. Или, допустим, предложить расстаться по соглашению сторон, обозначив разумную компенсацию.

В большинстве случаев работодатель готов к диалогу, потому что проблемный сотрудник может доставить ему не меньше хлопот, чем он сам, пытаясь выжить работника из коллектива".

Как действовать, если работодатель настаивает на заявлении по собственному желанию?

1. Узнайте у работодателя, зачем вам писать заявление об увольнении. Может быть, вы дали повод для увольнения по статье (например, нарушили трудовую дисциплину), а работодатель идет вам навстречу и предлагает уволиться по собственному желанию.

2. Возьмите паузу. Обдумайте предложение, не спешите с ответом. Сформулируйте все плюсы и минусы решения.

3. Посоветуйтесь с юристом. Чтобы исключить все личные мотивы работодателя, обратитесь за консультацией к специалисту.

4. Предложите работодателю свои условия. Попросите месяц, чтобы найти новую работу.

5. Не ведитесь на провокации. Если работодатель грозится уволить по статье, но вы понимаете, что ничего из статьи 81 ТК РФ к вам не относится, предупредите работодателя о том, что собираетесь подать заявление о проверке в Роструд.

6. Не отчаивайтесь. Несмотря на то, что добиться восстановления в случае незаконного увольнения реально, отношение работодателя потом будет предвзятым. Возможно, лучше начать поиск новой работы, вместо того чтобы оставаться там, откуда попросили уйти. Вряд ли хоть одна работа стоит постоянного беспокойства и тревоги.