«Ночной бухгалтер». Минфин готовит революцию в налоговых вычетах по НДФЛ

Нас ждет усовершенствование системы налоговых вычетов.

Автомат Егорова

Вычеты по НДФЛ будут предоставлять в автоматическом режиме. У ФНС на нас, конечно, будет полная база имущества, родословных связей и прочего. Но морально готовимся доказывать, сколько точно детей, сколько им лет, что они у нас вообще есть. Про вычеты на лечение вообще молчим.

Сбой программы или «на живца»: налоговики запрашивают документы, номеров которых нет в книге покупок.

Прощай ПФР, привет пенсия!

В Госдуме опять заговорили о том, чтобы ликвидировать ПФР. А пока они там развлекаются, ваши коллеги советуют, как накопить на пенсию.

Недалеко от пенсионной темы простираются проблемы кадрового учета. Все ли у вас в порядке с электронными трудовыми книжками? На носу важные даты.

Всем тем, кто заинтересован в своем профессиональном развитии, увеличении з/п, получении конкурентных преимуществ на рынке труда! Приглашаем Вас в Академию PwC на программы подготовки к экзамену ДипИФР! Разработанные экспертами PwC, они проходят в формате вебинаров и доступны слушателям из любого уголка России. Вас ждёт интенсивное погружение в практику, реальные работающие инструменты и полезные знания от практиков, лучших в своей отрасли! Остались сомнения? Развейте их на наших бесплатных онлайн-встречах 9-го и 21-го сентября! Ждём Вас!

Кругом опасности

Банков, которые предлагают услугу эквайринга – пруд пруди. Вот обстоятельно о том, на что стоит обратить внимание малому бизнесу при подключении.

Ведь сами знаете, договоры с банком нужно изучать досконально. А то вдруг взяли кредит для развития бизнеса, не вернули, теперь светит уголовка. Или не светит?

Ваша с фонарем редакция