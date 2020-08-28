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«Ночной бухгалтер». Правительство рассмотрит судьбоносное предложение для бизнеса: сокращение отчетности

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Мишустину предложили избавить бизнес от лишней отчетности.

А что Титов?

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отправил в правительство предложение радикально сократить число форм отчетности. Знает человек, как скрасить нам пятницу.

Не будем злословить, лучше помолимся дружно. При налоговом Мишустине запустилась частичная отмена деклараций по УСН, ну и пусть все сроки анонсов вышли, проект застрял в Госдуме, мы еще подождем.

Лишь бы надежда была, что отчетность с вагона до маленькой тележки скатится. 

Кстати, блокировка счетов за несданный отчет больше не будет неожиданностью

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Есть предложение, наконец, по закону давать работникам первоклашек выходной 1 сентября. Ну, актуально ведь, это не за поправки в Конституцию голосовать, это дело серьезное. 

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Календарное

Август отступает, новое в вашей работе наступает: как будет действовать единый порядок обмена электронными документами с налоговой с 30 августа.

Как прочтете, сразу сюда: «Свободу бухгалтеру! Семь возможностей освободиться от рутины».

Всех с последней пятницей лета.

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