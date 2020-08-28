«Ночной бухгалтер». Правительство рассмотрит судьбоносное предложение для бизнеса: сокращение отчетности

Мишустину предложили избавить бизнес от лишней отчетности.
А что Титов?
Бизнес-омбудсмен Борис Титов отправил в правительство предложение радикально сократить число форм отчетности. Знает человек, как скрасить нам пятницу.
Не будем злословить, лучше помолимся дружно. При налоговом Мишустине запустилась частичная отмена деклараций по УСН, ну и пусть все сроки анонсов вышли, проект застрял в Госдуме, мы еще подождем.
Лишь бы надежда была, что отчетность с вагона до маленькой тележки скатится.
Кстати, блокировка счетов за несданный отчет больше не будет неожиданностью.
До конца акции осталось три дня: все курсы и инструменты от Центра обучения Клерк с 30%-ной скидкой. С сегодняшнего дня еще больше обучающих мероприятий!
Вы за или против?
Есть предложение, наконец, по закону давать работникам первоклашек выходной 1 сентября. Ну, актуально ведь, это не за поправки в Конституцию голосовать, это дело серьезное.
Ну и тема первого урока. Ваши дети будут носить маски в школе? А то людей опросили, и все сложно.
3 сентября 2020 г. (с 10.00 до 15.00)
ВЕБИНАР «Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2020 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2020г., НДФЛ, страховые взносы и многое другое».
Календарное
Август отступает, новое в вашей работе наступает: как будет действовать единый порядок обмена электронными документами с налоговой с 30 августа.
Как прочтете, сразу сюда: «Свободу бухгалтеру! Семь возможностей освободиться от рутины».
Всех с последней пятницей лета.
Ваша уже пьет витамины от осенней хандры редакция