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«Ночной бухгалтер». Самозанятость внедрили все регионы, кроме одного. Налоговики за гранью

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Сегодня, 1 сентября, расширилась география применения НПД.

Как белая ворона 

Самозанятость введена в Чечне, Карачаево-Черкесии и Забайкальском крае. А с 5 сентября стать самозанятым можно будет в Тамбовской области, с 6 сентября — в Республике Марий Эл. И лишь один регион, как гордая птица, не долетела и не снизошла — Республика Ингушетия.
 
Возможно, местные хозяева считают, что в регионе нет серых и черных доходов, которые пора выводить из тени?!

Вам какой размер принести?  

Обувная компания ZENDEN попала на 592 млн. рублей, а ее директор на уголовку и нервяк. А все потому что налоговики стали придираться к частичной взаимозависимости. Контрагенты-ИП? Схематоз!!! Грязная история с, надеемся, благополучным исходом. 

ТОП-6 самых странных требований налоговой

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День знаний

У вас тоже 1 сентября 2020 запомнится сладким ароматом свободы после карантина и дистанционной школы ?!

Вот, чем заполнить свободное от детей время:

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