ТОП-6 самых странных требований налоговой

Два извечных вопроса из знаменитого мультфильма — «Что где валяется?» и «Когда всё это кончится?» — актуальны всегда. Но если с первым бухгалтеру обычно всё более-менее понятно, то со вторым при общении с налоговой не так хорошо. Итак, ТОП-6 самых странных историй про требования налоговой за последнее время.

1. Только претензии

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Совсем недавно в «Красном уголке бухгалтера» рассказывали о том, что все сообщения, отказы и уведомления налоговики стали отправлять исключительно в виде требований . Это глюк или новая корпоративная культура? Вполне может быть и первый вариант, на самом деле: рассказывают даже про случай, когда из-за сбоя программы был случайно списан... миллион рублей со счета компании. Представляете?

2. Не стреляйте в пианиста

А все потому, что оповещения в духе «вам отправлена субсидия» и «у вас переплата» тоже приходят в виде требований. Может, всё-таки это для того, чтоб бухгалтеров в тонусе держать?

3. Восстановить или отписаться «утеряно»

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А вот немного грустная ситуация: налоговики требуют документы по контрагенту, которые не сохранились . Причем, контрагент за время оказания услуг успел сменить компанию, соответственно, ИНН тоже другой... Что тут делать? Мы бы посоветовали попытаться восстановить документы — например, запросить дубликаты. Иначе есть риск попасть под немалый штраф.

4. Расскажите обо всём, что с вами было

5. Пришлите то — не знаю что

Вот ещё ситуация. Вне рамок проверок запрос: предоставьте информацию по документам, которых в книге покупок нет. И у поставщика в книге продаж тоже нет. Где такие брать и откуда такое требование вообще? Наши читатели думают, что где-то найдены разрывы по НДС — вот теперь и копают налоговики. Придётся смириться с тем, что проверяют всех в цепочке

6. Не по адресу

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Может ли инспекция вызывать для дачи пояснений налогоплательщика, который не находится в этой инспекции на учете? Насколько это законно , интересуются в «Красном уголке бухгалтера». Строго говоря, такое может быть в рамках налогового контроля. Сходить, конечно, стоит. Но и о своих правах не забывайте.

Коллеги, делитесь, а вам какие странные требования приходили в последнее время?