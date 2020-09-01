Сверхурочная работа в вопросах и ответах

Вопрос: Подлежат ли оплате сверхурочные часы, превышающие норму, предусмотренную ст. 99 ТК РФ?

Сверхурочная работа выполняется сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной для сотрудника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст. 99 ТК РФ).

Сотрудника нельзя привлекать к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год.

Конституционный суд в Определении от 19.12.2019 № 3363-О указал, что закрепленное ст. 99 ограничение продолжительности сверхурочной работы носит гарантийный характер, направлено на обеспечение реализации конституционного права на отдых, во взаимосвязи со ст. 152 ТК РФ не предполагает ограничения оплаты сверхурочной работы в случае несоблюдения работодателем установленного оспариваемой нормой правила и не может расцениваться как нарушающее права работников.

Напомним, что сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые 2 часа — не менее чем в полуторном, за последующие часы — не менее чем в двойном (ч. 1 ст. 152). По желанию сотрудника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Данный порядок оплаты установлен и для женщин, работающих в сельской местности, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которым установлена 36-часовая рабочая неделя[1].

Работник может попросить работодателя компенсировать сверхурочный труд разными способами. Например, сократить на часы сверхурочной работы рабочий день (несколько дней), взять целый рабочий день отгула (если количество сверхурочных часов работы позволяет). Обратите внимание — Трудовым кодексом какие-либо ограничения здесь не установлены.

Работодатель не может лишить работника права не получать за сверхурочную работу повышенную плату, а компенсировать ее предоставлением отгула, предусмотрев данный пункт, например, в трудовом договоре. Помните, что узнавать и фиксировать решение работника нужно каждый раз при привлечении его к такой работе. Договориться на будущее не получится.

Таким образом, все часы сверхурочной работы оплачиваются работодателем в полном объеме. Размер оплаты определяется внутренним локальным актом и не должен быть ниже норм предусмотренных ст. 152 ТК РФ.

Нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

Вопрос: Сотрудник бюджетного учреждения обратился к работодателю с просьбой об оплате сверхурочной работы. Применяется ли срок исковой давности к ее оплате? Если сотрудник обратился в августе 2020 года за оплатой сверхурочных часов за декабрь 2019 года и получил отказ — будет ли удовлетворен иск сотрудника при подаче им заявления в суд?

Срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (п. 2 ст. 196 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет 3 года.

Статьей 200 ГК РФ предусмотрено, что:

если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 1);

по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения (п. 2).

В соответствии со ст. 392 ГК РФ работник имеет право:

обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;

по спорам об увольнении — в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработка и других выплат, причитающихся сотруднику, он имеет право обратиться в суд в течение 1 года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае их невыплаты или неполной выплаты при увольнении.

Обратите внимание: к требованиям о взыскании платы за сверхурочную работу общий срок исковой давности не применяется[2]. При пропуске срока по уважительным причинам он может быть восстановлен судом.

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В пункте 5 Постановления Пленума ВС РФ № 2[3] разъяснено, что в качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).

Исходя из вышесказанного:

1) срок исковой давности, предусмотренный ст. 196 ГК РФ, в данном случае не применяется, поскольку действуют правила, предусмотренные ст. 392 ГК РФ;

2) при отсутствии уважительной причины пропуска срока обращения в суд, вполне вероятно, в удовлетворении иска работнику будет отказано, поскольку:

о неначислении заработной платы за сверхурочное время работы за 2019 год работнику должно было стать известно уже в январе 2020 года (при выдаче зарплаты);

исковое заявление в суд подано по истечении установленного законом трехмесячного срока (в августе 2020 года).

Несмотря на вышесказанное, учреждению лучше оплатить сверхурочные часы работнику.

Вопрос: Оплачиваются ли сверхурочные часы, если трудовым договором работнику установлен ненормированный рабочий день?

Ненормированный рабочий день ­— это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени (ч. 1 ст. 101 ТК РФ).

Работник может привлекаться к выполнению своих трудовых функций как до начала рабочего дня (смены), так и после окончания рабочего дня (смены). Согласие работника на привлечение к такой работе не требуется[4].

Оплата сверхурочного труда не может быть произведена, если в трудовых договорах предусматривается, что для работников установлен ненормируемый рабочий день[5].

Таким образом, оплачивать сверхурочные часы не нужно.

Вопрос: Работник периодически задерживается на работе для выполнения своих трудовых обязанностей. Является ли это сверхурочной работой?

Основанием для привлечения к сверхурочной работе является приказ (распоряжение) работодателя. Если соответствующий приказ не издавался, но установлено, чтоустное распоряжение кого-либо из руководителей имелось, работу также следует считать сверхурочной[6].

Работа, выполняемая по инициативе работодателя сотрудником за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, признается сверхурочной. Она компенсируется повышенной оплатой в соответствии со ст. 152 ТК РФ либо, по желанию работника, предоставлением дополнительного времени отдыха.

Соответственно, если работник по своей инициативе трудится после окончания рабочего времени, такая работа не является сверхурочной[7].

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Подведем итог.

Если приказа о привлечении к сверхурочной работе не было, работа, выполняемая сотрудником по собственной инициативе сверх нормальной продолжительности рабочего времени, не признается сверхурочной и не оплачивается.

Вопрос: Учитывается ли плата за работу сверхурочно при сравнении заработка с МРОТ?

В соответствии со ст. 133 ТК РФ месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Таким образом, трудовым законодательством допускается установление окладов (тарифных ставок) как составных частей зарплаты работников в размере меньше МРОТ при условии, что зарплата, включая стимулирующие и компенсационные выплаты, которые являются ее элементами (ее составной частью) по смыслу ст. 129 ТК РФ, не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом.

По данному вопросу высказал свое мнение Минтруд[8]: если сверхурочная работа осуществляется за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, ее оплата не включается в МРОТ.

Позиция КС РФ по данному вопросу, изложенная в Постановлении от 11.04.2019 № 17-П, согласуется с позицией чиновников. Судьи сообщили, что выплаты, связанные со сверхурочной работой, в отличие от компенсационных выплат иного характера (за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в местностях с особыми климатическими условиями), не могут включаться в состав регулярно получаемой месячной заработной платы, которая исчисляется с учетом постоянно действующих факторов организации труда, производственной среды или неблагоприятных климатических условий и т. п.

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Подведем итог.

Учитывая позицию Минфина и КС РФ при сравнении заработной платы с МРОТ учитывать оплату сверхурочной работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не нужно.

Вопрос: Какие поправки внесены в ТК РФ и Закон об исполнительном производстве[9] с 13.12.2019 о взыскании долгов по заработной плате?

Опубликованы два закона[10], которые меняют подход к взысканию долгов по зарплате. Решение о принудительном исполнении обязанности работодателя погасить долги по начисленной, но не выплаченной в срок зарплате сможет принять инспектор труда. То же самое касается других трудовых выплат.

Решение будет исполнительным документом. Его издадут, если организация вовремя не выполнит предписание устранить нарушение, связанное с оплатой труда. В течение 3 рабочих дней после принятия решение направят работодателю заказным письмом с уведомлением или в форме электронного документа, и у организации будет 10 дней со дня получения, чтобы оспорить документ в суде.

Решение о принудительном исполнении подписывается государственным инспектором труда и заверяется печатью соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Если решение о принудительном исполнении не исполнено и истек срок его обжалования, экземпляр данного решения в форме электронного документа, подписанного государственным инспектором труда усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном законодательством РФ, направляется на исполнение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Затем пристав вынесет постановление о возбуждении исполнительного производства и запросит у кредитной организации сведения о видах и номерах банковских счетов должника, количестве и движении денег в рублях и иностранной валюте.

Со дня, когда работодатель получит постановление, у него будет 5 дней, чтобы добровольно выплатить долги. В противном случае пристав вынесет и направит в кредитную организацию постановление о взыскании денег. Их должны будут перевести взыскателю немедленно.