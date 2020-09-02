«Ночной бухгалтер». Легче будет получить вычеты по НДФЛ. Без декларации и за месяц

НК дополнят статьей 221.1 «Упрощенный порядок получения налоговых вычетов».

Что творят, что творят!

ФНС вроде сделала максимально простое заполнение 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте (пробовали, знаем). Но будет еще круче: вычеты не по декларации, а по заявлению. Камералка, если все в порядке, всего 30 дней. Еще выгодные поправки.

Интересно, сервисы, помогающие оформить вычеты, теперь вымрут?

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А пока для физиков налоговая сокращает точки взаимодействия, у юрлиц все стабильно: сначала вызвали в инспекцию, сославшись не на тот пункт, а потом требуют все документы. И традиционное для осени: бомбят приглашениями для дачи пояснений по прошлым периодам.

Робот-ассистент по первичке научился отвечать на требования ИФНС 9 сент в 11:00 (мск) состоится бесплатный вебинар о том, как в 2-3 раза ускорить обработку первички и требований ИФНС с помощью роботов с искусственным интеллектом. Забронировать место Какие вопросы рассмотрим на вебинаре: Как заменить ручной труд на высокоточное распознавание сканов и документов из ЮЗЭДО?

Как данные со сканера автоматически попадают в 1С/SAP и любые другие корпоративные системы?

Как искусственный интеллект автоматически присваивает статьи расходови коды классификаторов?

Как умный робот обрабатывает запросы ИФНС и готовит нужные пакеты документов?

Дашь почитать?

Признавайтесь: фотографируете книги в магазине, чтобы потом в интернете найти их за цену ниже? Скоро так делать запретят. Минпромторг подготовил новые правила продажи товаров.

И там, кстати, еще говорится про отмену книг жалоб в магазинах. А потому что архаизм.

Спасибо, пенсия пока не архаизм. И вы сдаете отчётность по стажу сотрудников. Не делайте там ошибок, чтобы вам штраф не влепили.

Ваша фоткающая в книжных редакция