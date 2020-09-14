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Налоговые проверки: разбираем сложные случаи

Для многих организаций период прохождения налоговой проверки является настоящим испытанием. Если своевременно велась первичная документация, нет расхождений в отчетной документации и не применялось никаких схем для уклонения от уплаты налогов, риск назначения доначислений минимален. Однако не всем налогоплательщикам удается соблюдать данные требования, и нередко возникают сложные и спорные ситуации.

Какие факторы могут повысить риски доначислений и усложнить для вашей организации прохождение налоговой проверки?

Дробление бизнеса

В их числе стоит указать дробление бизнеса. Чаще всего налогоплательщики структурируют бизнес в сферах розничной торговли, бытовых услуг, услуг общественного питания, а также в иных областях предпринимательства, деятельность в которых допускает применение специальных налоговых режимов.

По мнению Минфина о том, что налогоплательщик дробит бизнес, можно говорить при наличии доказательств, подтверждающих, что он вместе с подконтрольными ему лицами совершал умышленные согласованные действия с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Для достижения этой цели они распределяют выручку от осуществляемой деятельности на всех участников схемы и таким образом уменьшают соответствующую налоговую обязанность или уклоняются от ее исполнения.

В большинстве случаев именно дробление бизнеса как способ уклонения от налогов является причиной доначислений. Важно понимать, что сам по себе факт дробления не является нарушением, но в случае интереса со стороны налоговых органов к подобной структуре налогоплательщику придется доказать экономическую целесообразность разделения бизнеса и фактическую самостоятельность вновь созданных юридических лиц.

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Существует множество примеров в судебной практике, показывающих, что в большинстве случаев, в которых в ходе налоговой проверки обнаружены признаки получения налогоплательщиком необоснованной выгоды путем дробления бизнеса, при оспаривании доначислений суд встает на сторону налоговых органов. Однако это не означает, что признание инспекторами уклонения от налогов путем структурирования деятельности невозможно оспорить. Для этого налогоплательщику потребуется доказать, что построение определенной структуры не имеет цели получения необоснованной налоговой льготы.

Например, АС Волго-Вятского округа признал, что налогоплательщик не уклонялся от уплаты налогов, несмотря на взаимозависимость организаций (Постановление АС Волго-Вятского Округа от 27 июня 2016 г. по делу N А28-13390/2014). В его пользу были приведены следующие аргументы:

  • юридические лица были основаны в разное время в зависимости от необходимости развития предпринимательской деятельности;
  • взаимозависимые организации имели иных заказчиков, помимо основной компании;
  • бухгалтерия велась организациями самостоятельно, как и исчисление налогов и подготовка отчетности;
  • трудовые ресурсы организаций не совпадали.

Еще одним примером может послужить дело, в котором налогоплательщик поставлял товар большому числу ИП, использовавших спецрежимы, что было рассмотрено инспекторами как формальное дробление бизнеса. Однако аргументы налоговой о том, что данная организация и ИП имеют один сайт, товарный знак и наличие счетов в одном и том же банке, а также общие трудовые ресурсы, суд не убедили. Налогоплательщику удалось доказать, что его организация не занималась розничной продажей и не предоставляла услуги сервисного обслуживания, как это делали ИП.

Таким образом, свою выгоду в привлечении большого количество подконтрольных ИП налогоплательщик объяснил стремлением снизить риск появления конкурентов на рынке (Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2019 N 18АП-3367/2019 по делу N А76-27603/2017).

То есть чтобы проходить налоговые проверки без потерь, при ведении структурированного бизнеса налогоплательщику следует иметь подтверждения того, что отдельные юридические лица, использующие специальные налоговые режимы, создавались исключительно для специализации на разных направлениях, выхода на рисковые рынки с целью минимизации рисков для головной структуры, фрагментаций направлений и использования разных каналов сбыта.
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Приостановление выездной налоговой проверки

Другим возможным затруднением может быть приостановление выездной налоговой проверки. Некоторые налогоплательщики жалуются, что налоговая специально затягивает выездную проверку, поскольку это позволяет обнаружить больше доказательств, подтверждающих попытку проверяемой организации уклониться от уплаты налогов. Не стоит игнорировать и тот факт, что перенос окончания срока налоговой проверки оказывает психологический эффект — растет уровень стресса, а следовательно, допускается больше ошибок со стороны налогоплательщика.

По общему правилу приостановление налоговой проверки не может длиться более шести месяцев (п. 9 ст. 89 НК РФ). Однако если инспекция не смогла за шесть месяцев приостановки получить от иностранных госорганов нужные сведения, допускается приостановка проверки на дополнительный срок до трех месяцев (п. 9 ст. 89 НК РФ). Таким образом, в этой ситуации общий срок приостановки проверки будет составлять девять месяцев.

Исчерпывающий список причин, по которым допускается приостановка, включает:

  • истребование документов и информации, которые касаются налогоплательщика;
  • запрос информации в иностранных государственных органах в рамках международных договоров Российской Федерации;
  • проведение экспертиз;
  • перевод на русский язык документов, представленных налогоплательщиком на иностранном языке.

Важно учитывать, что использовать нарушение срока приостановления проверки в качестве единственного аргумента при оспаривании ее результатов неэффективно, поскольку это не является нарушением существенных условий процедуры рассмотрения материалов проверки (п. 14 ст. 101 НК РФ, п. 2 Письма ФНС России от 22.09.2017 N СД-4-3/19092@). Однако его стоит указать в совокупности с другими возражениями по существу проверки.

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Во время приостановления проверки представители налоговой не должны присутствовать на территории налогоплательщика и не вправе совершать никаких действий, например, проводить осмотры, допрашивать свидетелей, запрашивать документы. Помимо этого, инспекторы обязаны вернуть налогоплательщику все подлинники документов, за исключением тех, которые были изъяты в ходе выемки. Однако организация не освобождается от обязанности предоставить налоговым органам документы, если они были запрошены до момента приостановления проверки.

При этом стоит отметить, что при вручении подобного запроса налогоплательщику в один день с решением о приостановлении он не обязан выполнять данное истребование, что подтверждает судебная практика (например, Верховного Суда РФ от 28.08.2014 № 304-ЭС14-305).

Истребование слишком большого объема документов

В ходе налоговой проверки инспекция имеет право запросить документы и информацию у проверяемого налогоплательщика на основании ст. 93 НК РФ. Налогоплательщик обязан предоставить налоговому органу запрашиваемые документы в течение 10 дней после получения истребования. Однако известны случаи, в которых налогоплательщик физически не мог выполнить данное обязательство.

Например, налоговая истребовала у организации более 1 миллиона документов (товарно-транспортные накладные, декларации соответствия и др.) за 3 дня до окончания проверки, и ей даже удалось предоставить часть из них вместе с сопровождающим письмом. В этом письме организация подчеркнула чрезмерный объем истребованных документов и отсутствие возможности их предоставить за такой короткий срок.

В этом деле суд встал на сторону налогоплательщика, поскольку посчитал, сопоставив объем документов и реальные сроки, в которые они могут быть предоставлены, что в действительности нарушение сроков представления документов было вызвано не неправомерным бездействием налогоплательщика, а невозможностью выполнения требования налогового органа в установленный срок.

Таким образом, решение о привлечении организации к налоговой ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление 280 509 документов в виде штрафа на сумму 56 101 800,00 рублей было отменено (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.12.2019 по делу №А40-225122/19-107-3924).

В подобных случаях следует помнить, что у налогоплательщика есть право на следующий день после получения требования о предоставлении документов уведомить инспекторов о невозможности выполнения этого требования в срок. В этом уведомлении необходимо указать причину и сроки, в которые запрашиваемые документы могут быть предоставлены налогоплательщиком. После получения такого уведомления налоговый орган в течение 2 дней принимает решение о том, продлить сроки или отказать в их продлении (п.3 ст.93 НК РФ).

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Очевидно, что вышеперечисленные ситуации не являются исчерпывающим списком потенциальных затруднений, с которыми налогоплательщик может столкнуться в ходе налоговой проверки. Каждый случай следует рассматривать индивидуально, и для успешного прохождения налоговой проверки рекомендуется обращаться к специалистам с опытом в данной области.

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