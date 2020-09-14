Налоговые проверки: разбираем сложные случаи

Для многих организаций период прохождения налоговой проверки является настоящим испытанием. Если своевременно велась первичная документация, нет расхождений в отчетной документации и не применялось никаких схем для уклонения от уплаты налогов, риск назначения доначислений минимален. Однако не всем налогоплательщикам удается соблюдать данные требования, и нередко возникают сложные и спорные ситуации.

Какие факторы могут повысить риски доначислений и усложнить для вашей организации прохождение налоговой проверки?

Дробление бизнеса

В их числе стоит указать дробление бизнеса. Чаще всего налогоплательщики структурируют бизнес в сферах розничной торговли, бытовых услуг, услуг общественного питания, а также в иных областях предпринимательства, деятельность в которых допускает применение специальных налоговых режимов.

По мнению Минфина о том, что налогоплательщик дробит бизнес, можно говорить при наличии доказательств, подтверждающих, что он вместе с подконтрольными ему лицами совершал умышленные согласованные действия с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Для достижения этой цели они распределяют выручку от осуществляемой деятельности на всех участников схемы и таким образом уменьшают соответствующую налоговую обязанность или уклоняются от ее исполнения.

В большинстве случаев именно дробление бизнеса как способ уклонения от налогов является причиной доначислений. Важно понимать, что сам по себе факт дробления не является нарушением, но в случае интереса со стороны налоговых органов к подобной структуре налогоплательщику придется доказать экономическую целесообразность разделения бизнеса и фактическую самостоятельность вновь созданных юридических лиц.

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Существует множество примеров в судебной практике, показывающих, что в большинстве случаев, в которых в ходе налоговой проверки обнаружены признаки получения налогоплательщиком необоснованной выгоды путем дробления бизнеса, при оспаривании доначислений суд встает на сторону налоговых органов. Однако это не означает, что признание инспекторами уклонения от налогов путем структурирования деятельности невозможно оспорить. Для этого налогоплательщику потребуется доказать, что построение определенной структуры не имеет цели получения необоснованной налоговой льготы.

Например, АС Волго-Вятского округа признал, что налогоплательщик не уклонялся от уплаты налогов, несмотря на взаимозависимость организаций (Постановление АС Волго-Вятского Округа от 27 июня 2016 г. по делу N А28-13390/2014). В его пользу были приведены следующие аргументы: юридические лица были основаны в разное время в зависимости от необходимости развития предпринимательской деятельности;

взаимозависимые организации имели иных заказчиков, помимо основной компании;

бухгалтерия велась организациями самостоятельно, как и исчисление налогов и подготовка отчетности;

трудовые ресурсы организаций не совпадали.

Еще одним примером может послужить дело, в котором налогоплательщик поставлял товар большому числу ИП, использовавших спецрежимы, что было рассмотрено инспекторами как формальное дробление бизнеса. Однако аргументы налоговой о том, что данная организация и ИП имеют один сайт, товарный знак и наличие счетов в одном и том же банке, а также общие трудовые ресурсы, суд не убедили. Налогоплательщику удалось доказать, что его организация не занималась розничной продажей и не предоставляла услуги сервисного обслуживания, как это делали ИП.

Таким образом, свою выгоду в привлечении большого количество подконтрольных ИП налогоплательщик объяснил стремлением снизить риск появления конкурентов на рынке (Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2019 N 18АП-3367/2019 по делу N А76-27603/2017).

То есть чтобы проходить налоговые проверки без потерь, при ведении структурированного бизнеса налогоплательщику следует иметь подтверждения того, что отдельные юридические лица, использующие специальные налоговые режимы, создавались исключительно для специализации на разных направлениях, выхода на рисковые рынки с целью минимизации рисков для головной структуры, фрагментаций направлений и использования разных каналов сбыта.