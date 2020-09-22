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«Ночной бухгалтер». Пенсионные деньги на карте сгорают через полгода? Отчитываться в Росстат все будут только электронно

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

С утра сообщения в СМИ: при неполучении пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата приостанавливается Пенсионным фондом на 6 месяцев.

Ох уж эти эксперты

Утром пугающая новость: ПФР приостановит выплаты, если с карты пенсионер не снимает деньги больше полугода. Эксперт какой-то предупредил народ. 

Сначала мы написали, что это полный бред, потом и ПФР подоспел

Ну и раз уж мы начали про карты и деньги, вот вам вторая новость дня: зарплату уже можно получать переводом по номеру телефона.

Как зарегистрировать и все, о чем нужно знать ИП и самозанятым: на бесплатном вебинаре.

Я прошу вас на минуту забыть, что вы отчитываетесь в Росстат, и говорить суду только правду

Статистическую отчетность с 2021 года обяжут сдавать только в электронном виде. Не поверите, правительство считает, что на бумаге вылезает куча неточностей. Что надо знать ИП и малому бизнесу.

Еще раз про ЭДО. И его плюсы

Вебинар: роботы для расчета ЗП в 1С и БОСС-Кадровик

23 сент в 11:00 (мск) состоится бесплатный вебинар о том, как делать расчеты заработной платы без рутины и ошибок с помощью умных роботов для бухгалтерии.

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Какие вопросы рассмотрим на вебинаре:

  • Как робот самостоятельно разбирает отчеты СКУД или табели учета рабочего времени
  • Как сопоставить табель учета рабочего времени с графиком отпусков и учесть все в зарплатной ведомости
  • Как сделать робота-ассистента для вашего бухгалтера на ELMA-RPA и сколько это стоит

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За что налоговикам стыдно

Мы верим, часть налоговиков еще умеет краснеть, но большиство нарушает ваши права хладнокровно. Например, поручение присылает не ваша налоговая, а чужая

А вот список нарушений на выездной.

Ваша выведет на чистую воду редакция

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