«Ночной бухгалтер». Пенсионные деньги на карте сгорают через полгода? Отчитываться в Росстат все будут только электронно

С утра сообщения в СМИ: при неполучении пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата приостанавливается Пенсионным фондом на 6 месяцев.
Ох уж эти эксперты
Утром пугающая новость: ПФР приостановит выплаты, если с карты пенсионер не снимает деньги больше полугода. Эксперт какой-то предупредил народ.
Сначала мы написали, что это полный бред, потом и ПФР подоспел.
Ну и раз уж мы начали про карты и деньги, вот вам вторая новость дня: зарплату уже можно получать переводом по номеру телефона.
Как зарегистрировать и все, о чем нужно знать ИП и самозанятым: на бесплатном вебинаре.
Я прошу вас на минуту забыть, что вы отчитываетесь в Росстат, и говорить суду только правду
Статистическую отчетность с 2021 года обяжут сдавать только в электронном виде. Не поверите, правительство считает, что на бумаге вылезает куча неточностей. Что надо знать ИП и малому бизнесу.
Вебинар: роботы для расчета ЗП в 1С и БОСС-Кадровик
23 сент в 11:00 (мск) состоится бесплатный вебинар о том, как делать расчеты заработной платы без рутины и ошибок с помощью умных роботов для бухгалтерии.
Какие вопросы рассмотрим на вебинаре:
- Как робот самостоятельно разбирает отчеты СКУД или табели учета рабочего времени
- Как сопоставить табель учета рабочего времени с графиком отпусков и учесть все в зарплатной ведомости
- Как сделать робота-ассистента для вашего бухгалтера на ELMA-RPA и сколько это стоит
За что налоговикам стыдно
Мы верим, часть налоговиков еще умеет краснеть, но большиство нарушает ваши права хладнокровно. Например, поручение присылает не ваша налоговая, а чужая.
А вот список нарушений на выездной.
Ваша выведет на чистую воду редакция