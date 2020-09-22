«Ночной бухгалтер». Пенсионные деньги на карте сгорают через полгода? Отчитываться в Росстат все будут только электронно

С утра сообщения в СМИ: при неполучении пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата приостанавливается Пенсионным фондом на 6 месяцев.

Ох уж эти эксперты

Утром пугающая новость: ПФР приостановит выплаты, если с карты пенсионер не снимает деньги больше полугода. Эксперт какой-то предупредил народ.

Сначала мы написали, что это полный бред, потом и ПФР подоспел.

Ну и раз уж мы начали про карты и деньги, вот вам вторая новость дня: зарплату уже можно получать переводом по номеру телефона.

Как зарегистрировать и все, о чем нужно знать ИП и самозанятым: на бесплатном вебинаре.

Я прошу вас на минуту забыть, что вы отчитываетесь в Росстат, и говорить суду только правду

Статистическую отчетность с 2021 года обяжут сдавать только в электронном виде. Не поверите, правительство считает, что на бумаге вылезает куча неточностей. Что надо знать ИП и малому бизнесу.

Еще раз про ЭДО. И его плюсы.

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Как сопоставить табель учета рабочего времени с графиком отпусков и учесть все в зарплатной ведомости

Как сделать робота-ассистента для вашего бухгалтера на ELMA-RPA и сколько это стоит Забронировать место

За что налоговикам стыдно

Мы верим, часть налоговиков еще умеет краснеть, но большиство нарушает ваши права хладнокровно. Например, поручение присылает не ваша налоговая, а чужая.

А вот список нарушений на выездной.

Ваша выведет на чистую воду редакция